"Безумие на двоих" : продолжение приключений Джокера покажут в 2024-м

Съемки сиквела начнутся уже в декабре этого года.

Второму фильму о похождениях Джокера быть. После того, как Warner Bros Discovery отменила выход фильма "Бэтгерл", который снимала для HBO Max, она анонсировала выход сиквела "Джоке: Безумие на двоих" 4 октября 2024 года, пишет Deadline.

Успех первой части триллера "Джокера" с Хоакином Фениксом в роли Артура Флека оказался для производителей очень успешным. Фильм собрал $335,4 млн на внутреннем рынке, а в мире – это самый кассовый фильм с рейтингом R за всю историю, собравший $1,07 млрд. Более того, "Джокер" был номинирован на 11 премий "Оскар", в том числе за лучший фильм и за лучшую режиссуру. В итоге он получил две статуэтки: за лучшую мужскую роль и за оригинальный саундтрек авторства Хильдур Гуднадоттир.

В оригинале сиквел называется "Джокер: Folie à deux", что является французской отсылкой к медицинскому термину, относящемуся к психическому расстройству, которым страдают двое или более человек.

Съемки картины начнутся уже в декабре этого года. Сиквелл расскадет о происхождении Флека, он же Джокер, и его ранних годах злодейства. Главную роль исполнит Хоакин Феникс, которому в 2020 году предложили за эту работу гонорар в $50 млн. Он, кстати, не планировал возвращаться к этой роли, но, видимо, солидное вознаграждение заставило его передумать.

К актерскому составу присоединится певица Леди Гага. Ей досталась роль возлюбленной Джокера Харли Квинн. Поговаривают, что изначально на эту роль Феникс хотел продвинуть свою жену Руни Мару.

Напомним, Хоакин Феникс появится на больших эранах в роли Наполеона Бонапарта.