Warner Bros. "убила" самый ожидаемый супергеройский боевик о подруге Бэтмена

Чтобы не испортить репутацию франшизы, фильм решили вовсе не показывать ни на стриминговых сервисах, ни в кинотеатрых. Причина – негативный фидбэк зрителей после тестовых просмотров боевика.

Фильм "Бэтгерл" неожиданно отменен, несмотря на то, что он находился на финальной стадии производства, сообщает The Guardian со ссылкой на информацию Warner Bros.

Режиссеры "Мисс Марвел" Адиль Эль Арби и Билал Фаллах изначально получили зеленый свет в 2021 году в рамках более широкой инициативы Warner Bros по созданию художественных фильмов специально для потокового сервиса HBO Max. Но 2 августа студия подтвердила, что картину не увидят ни в кинотеатрах, ни на HBO Max.

По информации The Hollywood Reporter, бюджет "Бэтгерл" был фактором, повлиявшим на решение, который вырос почти до $90 млн из-за расходов, связанных с его съемками во время пандемии Covid-19. Хотя бюджет ниже, чем у среднего фильма о супергероях DC, как сообщается, было решено, что в нем нет "зрелища, к которому привыкли зрители", и что он не возместит вложенные средства в прокате. А вот инсайдеры New York Post говорят, что реальный бюджет ленты превысил $100 млн, а фильм показал настолько плохие результаты во время первых тестовых показов, что Warner Bros решили сократить свои убытки и не тратиться на продакшн. Это решение означает, что фильм входит в число самых дорогих отмененных кинематографических проектов за всю историю.

Отмена ленты произошла на фоне смены руководства после слияния Warner Bros с Discovery в мае 2021 года. Генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав, который недавно руководил резкими сокращениями в CNN, включая закрытие своего потокового сервиса CNN + стоимостью $300 млн через месяц после его запуска, как сообщается, расставляет приоритеты: сокращение расходов и переориентация студии на театральные фильмы, а не на потоковые проекты.

В статье для Variety Адам Б. Вэри и Брент Лэнг отметили, что решение полностью отменить "Бэтгерл" позволит студии "списать налоги", сославшись на источники, которые заявили, что это "рассматривается внутри компании как наиболее финансово обоснованный способ возместить убытки".

Бэтгерл в комиксах DC – это Барбара Гордон, дочь комиссара Гордона, которая в тайне от отца становится помощницей Бэтмена и надевает костюм. Главную роль в фильме сыграла Лесли Грейс, Дж. К. Симмонс вернулся к роли комиссара Гордона, а Майкл Китон, как считалось, должен был снова появиться в костюме Бэтмена.

Несколько шоу, в том числе Full Frontal With Samantha Bee, The Last OG и Chad, были отменены после слияния Warner Bros Discovery, а фильм DC Comics о Чудо-близнецах, который находился в разработке, также был законсервирован.

