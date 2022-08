Warner Bros. "убила" найочікуваніший супергеройський бойовик про подругу Бетмена

Щоб не зіпсувати репутацію франшизи, фільм вирішили не показувати ні на стрімінгових сервісах, ні в кінотеатрах. Причина — негативний фідбек глядачів після тестових переглядів бойовика.

Фільм "Бетдівчина" несподівано скасовано, незважаючи на те, що він був на фінальній стадії виробництва, повідомляє The Guardian із посиланням на інформацію Warner Bros.

Режисери "Міс Марвел" Аділь Ель Арбі та Білал Фаллах спочатку отримали зелене світло у 2021 році в межах ширшої ініціативи Warner Bros зі створення художніх фільмів спеціально для потокового сервісу HBO Max. Але 2 серпня студія підтвердила, що картини не побачать ні в кінотеатрах, ні на HBO Max.

За інформацією The Hollywood Reporter, бюджет "Бетдівчини" був фактором, який вплинув на рішення, що виріс майже до $90 млн через витрати, пов'язані з його зйомками під час пандемії Covid-19. Хоча бюджет нижчий, ніж середній фільм про супергероїв DC, як повідомляється, було вирішено, що в ньому немає "видовища, до якого звикли глядачі", і що він не відшкодує вкладені кошти в прокаті. А ось інсайдери New York Post кажуть, що реальний бюджет стрічки перевищив $100 млн, а фільм показав такі погані результати під час перших тестових показів, що Warner Bros вирішили скоротити свої збитки та не витрачатися на продакшн. Це рішення означає, що фільм входить до найдорожчих скасованих кінематографічних проєктів за всю історію.

Скасування стрічки відбулося на тлі зміни керівництва після злиття Warner Bros із Discovery в травні 2021 року. Генеральний директор Warner Bros Discovery Девід Заслав, який нещодавно керував різкими скороченнями в CNN, враховуючи закриття свого потокового сервісу CNN + вартістю $300 млн через місяць після його запуску, як повідомляється, розставляє пріоритети: скорочення витрат і переорієнтування студії на театральні фільми, а не на потокові проєкти.

У статті для Variety Адам Б. Вері та Брент Ленг зазначили, що рішення повністю скасувати "Бетдівчину" дозволить студії "списати податки", пославшись на джерела, які заявили, що це "розглядається всередині компанії як найбільш фінансово обґрунтований спосіб відшкодувати збитки".

Бетдівчина в коміксах DC — це Барбара Гордон, дочка комісара Гордона, яка таємно від батька стає помічницею Бетмена й одягає костюм. Головну роль у фільмі зіграла Леслі Грейс, Дж. К. Сіммонс повернувся до ролі комісара Гордона, а Майкл Кітон, як вважалося, мав знову з'явитися у костюмі Бетмена.

Декілька шоу, зокрема Full Frontal With Samantha Bee, The Last OG і Chad, були скасовані після злиття Warner Bros Discovery, а фільм DC Comics про Чудо-близнюків, який був у розробці, також був законсервований.

