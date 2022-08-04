"Божевілля на двох": продовження пригод Джокера покажуть у 2024-му

Зйомки сиквела розпочнуться вже у грудні цього року.

Другому фільму про пригоди Джокера бути. Після того, як Warner Bros Discovery скасувала вихід фільму "Бетдівчина", який знімала для HBO Max, вона анонсувала вихід сиквела "Джокер: Безумство на двох" 4 жовтня 2024 року, пише Deadline.

Успіх першої частини трилера "Джокера" з Хоакіном Феніксом у ролі Артура Флека став для виробників дуже успішним. Фільм зібрав $335,4 млн на внутрішньому ринку, а у світі — це найкасовіший фільм із рейтингом R за всю історію, який зібрав $1,07 млрд. До того ж, "Джокер" був номінований на 11 премій "Оскар", зокрема за найкращий фільм і за найкращу режисуру. Зрештою він отримав дві статуетки: за найкращу чоловічу роль і за оригінальний саундтрек авторства Гільдур Ґуднадоттір.

В оригіналі сиквел називається "Джокер: Folie à deux", що є французьким відсиланням до медичного терміну, що належить до психічного розладу, яким страждають двоє або більше людей.

Зйомки картини розпочнуться вже у грудні цього року. Сиквел розповість про походження Флека, він же Джокер, і його ранні роки злодійства. Головну роль виконає Хоакін Фенікс, якому в 2020 році запропонували за цю роботу гонорар $50 млн. Він, до речі, не планував повертатися до цієї ролі, але, мабуть, солідна винагорода змусила його передумати.

До акторського складу приєднається співачка Леді Гага. Їй дісталася роль коханої Джокера Харлі Квін. Подейкують, що спочатку цю роль Фенікс хотів просунути свою дружину Руні Мару. Співачка вже підтвердила свою участь у зйомках.

Нагадаємо, Хоакін Фенікс з'явиться на великих екранах у ролі Наполеона Бонапарта.