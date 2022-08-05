Джейн Фонда рассказала о своих пластических операциях

Актриса сохраняет прекрасную форму, но не в восторге от хирургических вмешательств

На днях 84-летняя звезда фильма "Барбарелла" и "королева аэробики" стала лицом рекламной кампании H&M Move. Джейн Фонда призналась, что продолжает заниматься спортом, но не приветствует пластическую хирургию. Об этом пишет Vogue.

Она долго не рассказывала о том, делали ли пластические операции, но в интервью все же призналась, что у нее было все круговые подтяжки лица, чем она не очень гордится.

84-летняя Джейн Фонда сказала Vogue, что "не стала бы этого делать", если бы вернулась в прошлое.

"Мне сделали подтяжку лица, и я остановилась, потому что не хочу выглядеть искаженной. Я не горжусь тем, что она у меня была", — призналась актриса.

[ + – ] Джейн Фонда в рекламной кампании H&M Move Фото: H&M

Одна подтяжка у Джейн была, когда ей исполнилось 40 лет, вторая – в 2010 году. С той поры, как утверждает актриса, она более не пользовалась услугами пластических хирургов.

"Я сделала это. Я признаюсь, но потом я добавляю: ты можешь стать зависимой от этого. Не продолжайте этот путь. Многие женщины, как я знаю, пристрастились к пластическим процедурам", — сказала Джейн Фонда.

"Мне почти 85, но я не выгляжу настолько старой. Я хочу заставить молодых людей не бояться старости, помочь им понять, что когда они достигают определенного возраста – это не значит, что они должны отказаться от жизни, отказаться от веселья, отказаться от того, чтобы заводить отношения и новые знакомства и не делать то, что вам нравится", — сказала актриса.

Затем Джейн призналась, что без колебаний говорит людям о своем возрасте.

"Да, я — Джейн Фонда. У меня есть деньги, я могу позволить себе тренера, пластическую операцию, уход за лицом. Я могу позволить себе вещи, которые помогут мне выглядеть моложе. Это правда. Деньги помогают. Хорошие гены и много денег, как кто-то однажды сказал", — откровенно сказала двукратная обладательница "Оскара".

И, скорей всего, хорошие гены Джейн сыграли свою роль. Она призналась, что не слишком много времени уделяет уходу за внешностью.

[ + – ] Джейн Фонда Фото: Getty Images

Но она старается увлажнять кожу, много спать и много двигаться.

"И у меня есть хорошие друзья, которые заставляют меня смеяться. Смех — это тоже хорошо", — сказала актриса.

Недавно Джейн Фонда снялась в рекламной кампании нового бренда H&M Move. Это не похоже на купальники и гетры для аэробики, которые Джейн Фонда ввела в моду когда-то, но она отметила, что одежда, что она примерила – удобная.