Джейн Фонда рассказала о своих пластических операциях
Актриса сохраняет прекрасную форму, но не в восторге от хирургических вмешательств
На днях 84-летняя звезда фильма "Барбарелла" и "королева аэробики" стала лицом рекламной кампании H&M Move. Джейн Фонда призналась, что продолжает заниматься спортом, но не приветствует пластическую хирургию. Об этом пишет Vogue.
Она долго не рассказывала о том, делали ли пластические операции, но в интервью все же призналась, что у нее было все круговые подтяжки лица, чем она не очень гордится.
84-летняя Джейн Фонда сказала Vogue, что "не стала бы этого делать", если бы вернулась в прошлое.
"Мне сделали подтяжку лица, и я остановилась, потому что не хочу выглядеть искаженной. Я не горжусь тем, что она у меня была", — призналась актриса.
Одна подтяжка у Джейн была, когда ей исполнилось 40 лет, вторая – в 2010 году. С той поры, как утверждает актриса, она более не пользовалась услугами пластических хирургов.
"Я сделала это. Я признаюсь, но потом я добавляю: ты можешь стать зависимой от этого. Не продолжайте этот путь. Многие женщины, как я знаю, пристрастились к пластическим процедурам", — сказала Джейн Фонда.
"Мне почти 85, но я не выгляжу настолько старой. Я хочу заставить молодых людей не бояться старости, помочь им понять, что когда они достигают определенного возраста – это не значит, что они должны отказаться от жизни, отказаться от веселья, отказаться от того, чтобы заводить отношения и новые знакомства и не делать то, что вам нравится", — сказала актриса.
Затем Джейн призналась, что без колебаний говорит людям о своем возрасте.
"Да, я — Джейн Фонда. У меня есть деньги, я могу позволить себе тренера, пластическую операцию, уход за лицом. Я могу позволить себе вещи, которые помогут мне выглядеть моложе. Это правда. Деньги помогают. Хорошие гены и много денег, как кто-то однажды сказал", — откровенно сказала двукратная обладательница "Оскара".
И, скорей всего, хорошие гены Джейн сыграли свою роль. Она призналась, что не слишком много времени уделяет уходу за внешностью.
Но она старается увлажнять кожу, много спать и много двигаться.
"И у меня есть хорошие друзья, которые заставляют меня смеяться. Смех — это тоже хорошо", — сказала актриса.
Недавно Джейн Фонда снялась в рекламной кампании нового бренда H&M Move. Это не похоже на купальники и гетры для аэробики, которые Джейн Фонда ввела в моду когда-то, но она отметила, что одежда, что она примерила – удобная.