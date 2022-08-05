Джейн Фонда розповіла про свої пластичні операції

Акторка зберігає чудову форму, але не в захваті від хірургічних втручань.

Днями 84-річна зірка фільму "Барбарелла" та "королева аеробіки" стала обличчям рекламної кампанії H&M Move. Джейн Фонда зізналася, що продовжує займатися спортом, але не підтримує пластичну хірургію. Про це пише Vogue.

Вона довго не розповідала про те, чи робила пластичні операції, але в інтерв'ю все ж таки зізналася, що в неї були кругові підтяжки обличчя, чим вона не дуже пишається.

84-річна Джейн Фонда сказала Vogue, що "не почала б цього робити", якби повернулася в минуле.

"Мені зробили підтяжку обличчя, і я зупинилася, бо не хочу мати спотворений вигляд. Я не пишаюся тим, що вона в мене була", — зізналася акторка.

[ + – ] Джейн Фонда в рекламній кампанії H&M Move Фото: H&M

Одна підтяжка в Джейн була, коли їй виповнилося 40 років, друга — 2010 року. З того часу, як стверджує акторка, вона більше не користувалася послугами пластичних хірургів.

"Я зробила це. Я зізнаюся, але потім я додаю: ти можеш стати залежною від цього. Не продовжуйте цей шлях. Багато жінок, як я знаю, звикли до пластичних процедур", — сказала Джейн Фонда.

"Мені майже 85, але я не маю настільки старий вигляд. Я хочу змусити молодих людей не боятися старості, допомогти їм зрозуміти, що коли вони досягають певного віку — це не означає, що вони повинні відмовитися від життя, відмовитися від веселощів, відмовитися від того, щоб заводити стосунки та нові знайомства й не робити те, що вам подобається", — сказала акторка.

Потім Джейн зізналася, що без вагань говорить людям про свій вік.

"Так, я — Джейн Фонда. У мене є гроші, я можу дозволити собі тренера, пластичну операцію, догляд за обличчям. Я можу дозволити собі речі, які допоможуть мені мати молодший вигляд. Це правда. Гроші допомагають. Хороші гени та багато грошей, як хтось одного разу сказав", — відверто сказала дворазова володарка "Оскара".

І, швидше за все, хороші гени Джейн зіграли свою роль. Вона зізналася, що не надто багато часу приділяє догляду за зовнішністю.

[ + – ] Джейн Фонда Фото: Getty Images

Але вона намагається зволожувати шкіру, багато спати й багато рухатися.

"І в мене є хороші друзі, які змушують мене сміятися. Сміх — це теж добре", — сказала акторка.

Нещодавно Джейн Фонд знялася в рекламній кампанії нового бренду H&M Move. Це не схоже на купальники та гетри для аеробіки, які Джейн Фонда ввела в моду колись, але вона зазначила, що одяг, який вона приміряла, — зручний.