Джейн Фонда розповіла про свої пластичні операції
Акторка зберігає чудову форму, але не в захваті від хірургічних втручань.
Днями 84-річна зірка фільму "Барбарелла" та "королева аеробіки" стала обличчям рекламної кампанії H&M Move. Джейн Фонда зізналася, що продовжує займатися спортом, але не підтримує пластичну хірургію. Про це пише Vogue.
Вона довго не розповідала про те, чи робила пластичні операції, але в інтерв'ю все ж таки зізналася, що в неї були кругові підтяжки обличчя, чим вона не дуже пишається.
84-річна Джейн Фонда сказала Vogue, що "не почала б цього робити", якби повернулася в минуле.
"Мені зробили підтяжку обличчя, і я зупинилася, бо не хочу мати спотворений вигляд. Я не пишаюся тим, що вона в мене була", — зізналася акторка.
Одна підтяжка в Джейн була, коли їй виповнилося 40 років, друга — 2010 року. З того часу, як стверджує акторка, вона більше не користувалася послугами пластичних хірургів.
"Я зробила це. Я зізнаюся, але потім я додаю: ти можеш стати залежною від цього. Не продовжуйте цей шлях. Багато жінок, як я знаю, звикли до пластичних процедур", — сказала Джейн Фонда.
"Мені майже 85, але я не маю настільки старий вигляд. Я хочу змусити молодих людей не боятися старості, допомогти їм зрозуміти, що коли вони досягають певного віку — це не означає, що вони повинні відмовитися від життя, відмовитися від веселощів, відмовитися від того, щоб заводити стосунки та нові знайомства й не робити те, що вам подобається", — сказала акторка.
Потім Джейн зізналася, що без вагань говорить людям про свій вік.
"Так, я — Джейн Фонда. У мене є гроші, я можу дозволити собі тренера, пластичну операцію, догляд за обличчям. Я можу дозволити собі речі, які допоможуть мені мати молодший вигляд. Це правда. Гроші допомагають. Хороші гени та багато грошей, як хтось одного разу сказав", — відверто сказала дворазова володарка "Оскара".
І, швидше за все, хороші гени Джейн зіграли свою роль. Вона зізналася, що не надто багато часу приділяє догляду за зовнішністю.
Але вона намагається зволожувати шкіру, багато спати й багато рухатися.
"І в мене є хороші друзі, які змушують мене сміятися. Сміх — це теж добре", — сказала акторка.
Нещодавно Джейн Фонд знялася в рекламній кампанії нового бренду H&M Move. Це не схоже на купальники та гетри для аеробіки, які Джейн Фонда ввела в моду колись, але вона зазначила, що одяг, який вона приміряла, — зручний.