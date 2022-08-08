В Британии беспокоятся о здоровье королевы. Елизавета отменила прием в Балморале

В Букингемском дворце заявили, что поклонникам монарха не о чем беспокоится

Британскую общественность охватили беспокойства по поводу состояния здоровья 96-летней королевы Елизаветы II. Монарх отменила традиционный пышный прием в шотландской резиденции Балморал и заменила его "небольшим частным мероприятием". Об этом пишет Mirror.

Королева прибыла в Балморал в конце июля и планировала традиционный большой прием. Но мероприятие было вчера отменено и заменено частной небольшой вечеринкой для своих.

Так как в последнее время королева часто отменяет свое присутствие на тех, или иных событиях, и редко появляется на публике, британцы были очень обеспокоены.

[ + – ] Королевская резиденция в Балморале Фото: Скриншот

В Букингемском дворце уже призвали не волноваться.

"Традиционный прием в Балморале обычно закреплен в календаре королевы, и Ее Величество действительно любит приветствовать местных жителей, которые приезжают, чтобы увидеть ее. Там горько разочарованы, что торжество не состоится в его традиционной форме", — сообщили представители шотландской общественности.

Но Букингемский дворец преуменьшил опасения по поводу ее здоровья, вместо этого заявив, что частное мероприятие "соответствовало адаптации графика Ее Величества для ее комфорта".

Монарх обычно остается в Балморале до начала октября, а прием официально отмечает начало ее пребывания в Шотландии. Также она инспектирует войска. Последнее все же состоится, но без репортеров, что стало еще одним разочарованием – обычно это очень торжественное и красочное мероприятие.

[ + – ] Королева Елизавета с принцем Чарльзом в Балморале Фото: Getty Images

Королева планирует прервать свой отпуск в Шотландии, чтобы отправиться в Англию и пригласить своего 15-го премьер-министра для формирования правительства. Так как Борис Джонсон подал в отставку.

Оказалось, что в этом году в любимой резиденции королевы сделали капитальный ремонт. Там оборудовали лифт для инвалидных колясок, установили новые ворота, современную систему внутренней связи и новые камеры видеонаблюдения.

[ + – ] Грузовик с мебелью у Балморала Фото: Скриншот

Напомним, даже собственный Платиновый юбилей королева Елизавета отмечала не полностью. Она появилась только на нескольких событиях.

А при дворе уже давно готов план того, что будет происходить, если монарх скончается. Этот секретный план носит название "Операция Лондонский мост" и существует с 1960-х. Впрочем, королева происходит из семьи долгожителей. Ее мать, Елизавета Боуз-Лайон скончалась почти в 102 года в 2002 году.