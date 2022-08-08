У Британії переймаються здоров'ям королеви. Єлизавета скасувала прийом у Балморалі

У Букінгемському палаці заявили, що шанувальникам монарха нема про що турбуватися.

Британську громадськість охопили занепокоєння станом здоров'я 96-річної королеви Єлизавети II. Монарх скасувала традиційний пишний прийом у шотландській резиденції Балморал і замінила його на "невеликий приватний захід". Про це пише Mirror.

Королева прибула до Балморалу наприкінці липня і планувала традиційний великий прийом. Але захід було вчора скасовано та замінено на приватну невелику вечірку для своїх.

Оскільки останнім часом королева часто скасовує свою присутність на тих чи інших подіях, і рідко з'являється на публіці, британці були дуже стурбовані.

[ + – ] Королівська резиденція у Балморалі Фото: Скриншот

У Букінгемському палаці вже закликали не хвилюватись.

"Традиційний прийом у Балморалі зазвичай закріплений у календарі королеви, і Її Величність дійсно любить вітати місцевих жителів, які приїжджають, щоб побачити її. Там гірко розчаровані, що свято не відбудеться у його традиційній формі", — повідомили представники шотландської громадськості.

Але Букінгемський палац применшив побоювання щодо її здоров'я, натомість заявивши, що приватний захід "відповідав адаптації графіка Її Величності для її комфорту".

Монарх зазвичай залишається у Балморалі до початку жовтня, а прийом офіційно позначає початок її перебування у Шотландії. Також вона перевіряє війська. Останнє все ж таки відбудеться, але без репортерів, що стало ще одним розчаруванням — зазвичай це дуже урочистий і барвистий захід.

[ + – ] Королева Єлизавета з принцом Чарльзом у Балморалі Фото: Getty Images

Королева планує перервати свою відпустку в Шотландії, щоб вирушити до Англії та запросити свого 15-го прем'єр-міністра для формування уряду. Бо Борис Джонсон подав у відставку.

З'ясувалося, що цього року в улюбленій резиденції королеви зробили капітальний ремонт. Там обладнали ліфт для інвалідних візків, встановили нові ворота, сучасну систему внутрішнього зв'язку та нові камери відеоспостереження.

[ + – ] Вантажівка з меблями біля Балморалу Фото: Скриншот

Нагадаємо, навіть власний Платиновий ювілей королева Єлизавета святкувала не повністю. Вона з'явилася лише на кількох подіях.

А при дворі вже давно готовий план того, що відбуватиметься, якщо монарх помре. Цей секретний план зветься "Операція Лондонський міст" та існує з 1960-х. Утім, королева походить із родини довгожителів. Її мати, Єлизавета Боуз-Лайон померла майже у 102 роки в 2002 році.