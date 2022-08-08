У Британії переймаються здоров'ям королеви. Єлизавета скасувала прийом у Балморалі
У Букінгемському палаці заявили, що шанувальникам монарха нема про що турбуватися.
Британську громадськість охопили занепокоєння станом здоров'я 96-річної королеви Єлизавети II. Монарх скасувала традиційний пишний прийом у шотландській резиденції Балморал і замінила його на "невеликий приватний захід". Про це пише Mirror.
Королева прибула до Балморалу наприкінці липня і планувала традиційний великий прийом. Але захід було вчора скасовано та замінено на приватну невелику вечірку для своїх.
Оскільки останнім часом королева часто скасовує свою присутність на тих чи інших подіях, і рідко з'являється на публіці, британці були дуже стурбовані.
У Букінгемському палаці вже закликали не хвилюватись.
"Традиційний прийом у Балморалі зазвичай закріплений у календарі королеви, і Її Величність дійсно любить вітати місцевих жителів, які приїжджають, щоб побачити її. Там гірко розчаровані, що свято не відбудеться у його традиційній формі", — повідомили представники шотландської громадськості.
Але Букінгемський палац применшив побоювання щодо її здоров'я, натомість заявивши, що приватний захід "відповідав адаптації графіка Її Величності для її комфорту".
Монарх зазвичай залишається у Балморалі до початку жовтня, а прийом офіційно позначає початок її перебування у Шотландії. Також вона перевіряє війська. Останнє все ж таки відбудеться, але без репортерів, що стало ще одним розчаруванням — зазвичай це дуже урочистий і барвистий захід.
Королева планує перервати свою відпустку в Шотландії, щоб вирушити до Англії та запросити свого 15-го прем'єр-міністра для формування уряду. Бо Борис Джонсон подав у відставку.
З'ясувалося, що цього року в улюбленій резиденції королеви зробили капітальний ремонт. Там обладнали ліфт для інвалідних візків, встановили нові ворота, сучасну систему внутрішнього зв'язку та нові камери відеоспостереження.
Нагадаємо, навіть власний Платиновий ювілей королева Єлизавета святкувала не повністю. Вона з'явилася лише на кількох подіях.
А при дворі вже давно готовий план того, що відбуватиметься, якщо монарх помре. Цей секретний план зветься "Операція Лондонський міст" та існує з 1960-х. Утім, королева походить із родини довгожителів. Її мати, Єлизавета Боуз-Лайон померла майже у 102 роки в 2002 році.