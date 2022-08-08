Стало известно, почему Елизавета II не поздравила Меган Маркл с днем рождения

На прошлой неделе герцогине Сассекской исполнился 41 год.

Недавно супруга принца Гарри Меган Маркл отметила свой 41-й день рождения. По этому случаю герцогиню Сассекскую публично поздравили некоторые члены королевской семьи, включая принца Чарльза и герцогиню Корнуольскую. В то же время в аккаунтах Елизаветы II в соцсетях не появилось никаких сообщений по случаю дня рождения супруги принца Гарри. Об этом пишет Daily express.

Единственный пост, который в тот день появился в соцсетях Ее Величества, был опубликован в Twitter-аккаунте королевской семьи. В нем говорилось о визите принцессы Анны в казармы Редфорда для встречи с кадетами.

"Один день впереди! Сегодня утром королевская принцесса была в Эдинбурге, где ей удалось взглянуть на репетиции @edinburghtattoo перед их завтрашней премьерой. Принцесса, которая является покровительницей @edinburghtattoo, встретила кадетов, обучающих волынщиков, в казармах Редфорда" — написали представители королевы Британии в соцсетях.

Как оказалось, отсутствие публичных сообщений по случаю дня рождения кого-то из неработающих членов королевской семьи не считается пренебрежением. А Елизавета II якобы поздравила герцогиню Сассекскую лично.

"Считается, что королева вчера поздравила Меган в частном порядке, но ее официальный сайт не упомянул ее день рождения, решив, что дни рождения неработающих членов семьи будут отмечаться только тогда, когда они оканчиваются на ноль", — отметили в Daily express.

По информации издания, Меган Маркл и принц Гарри по-прежнему близки с Ее Величеством, несмотря на их разрыв с королевской семьей и продолжающуюся напряженность в отношениях с некоторыми членами семьи.

Недавно Фокус рассказывал о том, что на самом деле думает Елизавета II о Меган Маркл продолжает приглашать герцогиню Сассекскую на публичные мероприятия, несмотря на былые розмолвки. Однако в узком кругу позволяет себе сказать то, что действительно думает. Ее заявления говорят о том, что у королевы Британии и супруги ее внука довольно натянутые отношения.