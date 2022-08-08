Стало відомо, чому Єлизавета II не привітала Меган Маркл із днем народження

Минулого тижня герцогині Сассекській виповнився 41 рік.

Нещодавно дружина принца Гаррі Меган Маркл відсвяткувала свій 41 день народження. З цієї нагоди герцогиню Сассекську публічно привітали деякі члени королівської сім'ї, враховуючи принца Чарльза та герцогиню Корнуольську. У той же час в облікових записах Єлизавети II в соцмережах не з'явилося жодних повідомлень з нагоди дня народження дружини принца Гаррі. Про це пише Daily Express.

Єдиний допис, який того дня з'явився в соцмережах Її Величності, був опублікований у Twitter-акаунті королівської родини. У ньому йшлося про візит принцеси Анни до казарм Редфорда для зустрічі з кадетами.

"Один день попереду! Сьогодні вранці королівська принцеса була в Единбурзі, де їй вдалося поглянути на репетиції @edinburghtattoo перед їхньою завтрашньою прем'єрою. Принцеса, яка є покровителькою @edinburghtattoo, зустріла кадетів, які навчають волинників, у казармах Редфорда", — написали представники королеви Британії у соцмережах.

Як з'ясувалося, відсутність публічних повідомлень з нагоди дня народження когось із членів королівської родини, які не працюють, не вважається зневагою. А Єлизавета II нібито привітала герцогиню Сассекську особисто.

"Вважається, що королева вчора привітала Меган приватно, але її офіційний сайт не згадав її день народження, вирішивши, що дні народження членів сім'ї, які не працюють, святкуватимуться лише тоді, коли вони закінчуються на нуль", — зазначили в Daily express.

За інформацією видання, Меган Маркл і принц Гаррі, як і раніше, близькі з Її Величністю, незважаючи на їх розрив із королівською родиною і напруженість у стосунках із деякими членами сім'ї.

Нещодавно Фокус розповідав про те, що насправді думає Єлизавета II про Меган Маркл продовжує запрошувати герцогиню Сассекську на публічні заходи, незважаючи на колишні сварки. Однак у вузькому колі дозволяє собі сказати те, що справді думає. Її заяви говорять про те, що в королеви Британії та дружини її онука досить натягнуті стосунки.