Борис Джонсон отправился на медовый месяц в Словению

Пара провела время на горном курорте, где предлагают медвежье прошутто и экскурсии в пещеры

Борис Джонсон и его супруга Кэрри продолжают наслаждаться статусом молодоженов. Оказалось, что медовый месяц они провели в Словении, на живописном курорте Вилла Планинка, где, впрочем, отказались сообщать, кто платил за их номер. Об этом пишет Telegraph.

1 августа стало известно, что Борис Джонсон и Кэрри Джонсон, в девичестве Саймондс, наконец отпраздновали свою свадьбу так, как полагается. Спустя 14 месяцев после церемонии в Вестминстерском аббатстве, они отправились в имение Дейлсфорд-хаус лорда Бамфорда и устроили там пышную церемонию, с которой, впрочем, пока нет ни одной фотографии.

Медовый месяц уже бывший премьер-министр Британии и его жена провели в Словении. Они уехали подальше от посторонних глаз в эко-отель Вилла Планинка, который расположен в долине Кокора, неподалеку от деревни Езерско и города Любляны.

[ + – ] Вилла Планинка, где Джонсоны провели медовую неделю Фото: Соцсети

Это очаровательное место, где номер стоит до 540 фунтов стерлингов, в номерах нет Wi-Fi, а гостям предлагают медвежье прошутто, ванну с веганскими туалетными принадлежностями, "успокаивающую энергию", а также воду с самым высоким содержанием магния в Словении, что считается полезным для сердца. В отеле утверждают, что гости отеля "замедлят свой ритм, гармонизируя его с внутренним балансом" благодаря "четырем энергетическим точкам", которые были обнаружен "столетия назад" на заднем дворе отеля.

[ + – ] Вилла Планинка, где Джонсоны провели медовую неделю Фото: Соцсети

В отеле уже отказались говорить, кто платил за отдых Джонсона и его супруги, но сообщили, что в отеле они провели неделю. И вели себя весьма активно.

Владелица отеля Катя Батайель рассказала, что счастливые молодожены ходили в позоды, купались в местном озере и посещали пещеры Постойна – главную достопримечательность этого места.

"Он был одним из самых приятных гостей, которых мы принимали, и ничего не просил. Он был в восторге от угощения. Если бы все гости были такими, как он, нам бы очень повезло", — рассказала Катя.

Отвечая сегодня на вопрос, оплатил ли Джонсон свой последний отпуск за границей для него и Кэрри в Словении, его официальный представитель ответил: "Для этого не использовались деньги налогоплательщиков. Это было частное путешествие".

В которое парочка не взяла своих детей: сына Уилфреда и дочь Роми.

Ранее стало известно, сколько Борис и Кэрри Джонсон потратили на ремонт резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.