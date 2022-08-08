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Стиль життя

Борис Джонсон вирушив на медовий місяць до Словенії

борис джонсон, керрі джонсон, медовий місяць, весілля, керрі саймондс, словенія
Фото: Getty Images | Борис Джонс та Керрі Джонсон

Пара провела час на гірському курорті, де пропонують ведмеже прошутто та екскурсії в печери.

Борис Джонсон та його дружина Керрі продовжують насолоджуватися статусом молодят. Виявилось, що медовий місяць вони провели у Словенії, на мальовничому курорті Вілла Планінка, де, втім, відмовилися повідомляти, хто платив за їхній номер. Про це пише Telegraph.

1 серпня стало відомо, що Борис Джонсон і Керрі Джонсон, у дівоцтві Саймондс, нарешті відсвяткували своє весілля так, як належить. Через 14 місяців після церемонії у Вестмінстерському абатстві вони вирушили до маєтку Дейлсфорд-хаус лорда Бамфорда і влаштували там пишну церемонію, з якої, втім, поки що немає жодної фотографії.

Медовий місяць уже колишній прем'єр-міністр Британії та його дружина провели у Словенії. Вони поїхали подалі від сторонніх очей до екоготелю Вілла Планінка, що розташований у долині Кокора, неподалік села Єзерсько та міста Любляни.

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Вілла Планінка, де Джонсони провели медовий тиждень
Фото: Соцсети

Це чарівне місце, де номер коштує до 540 фунтів стерлінгів, в номерах немає Wi-Fi, а гостям пропонують ведмеже прошутто, ванну з веганськими туалетними приладдями, "заспокійливу енергію", а також воду з найвищим вмістом магнію в Словенії, що вважається корисним для серця. У готелі стверджують, що гості готелю "уповільнять свій ритм, гармонізуючи його із внутрішнім балансом" завдяки "чотирьом енергетичним точкам", які були виявлені "століття тому" на задньому дворі готелю.

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Вілла Планінка, де Джонсони провели медовий тиждень
Фото: Соцсети

У готелі вже відмовилися говорити, хто платив за відпочинок Джонсона та його дружини, але повідомили, що там вони провели тиждень. І поводилися дуже активно.

Власниця готелю Катя Батайель розповіла, що щасливі наречені ходили в походи, купалися в місцевому озері та відвідували печери Постойнска — головну пам'ятку цього місця.

"Він був одним із найприємніших гостей, яких ми приймали, і нічого не просив. Він був у захваті від частування. Якби всі гості були такими, як він, нам дуже пощастило б", — розповіла Катя.

Відповідаючи сьогодні на запитання, чи Джонсон сплатив свою останню відпустку за кордоном для нього і Керрі в Словенії, його офіційний представник відповів: "Для цього не використовувалися гроші платників податків. Це була приватна подорож".

В цю парочка не взяла своїх дітей: сина Вілфреда та дочку Ромі.

Раніше стало відомо, що Борис і Керрі Джонсон витратили на ремонт резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт.