Муж принцессы Беатрис трогательно поздравил ее с днем рождения

Эдоардо Мапелли Моцци назвал принцессу Йоркскую "лучшей матерью в мире".

Принцесса Беатрис на днях отпраздновала свой 34-й день рождения. По этому случаю ее супруг Эдоардо Мапелли Моцци опубликовал пост с трогательным поздравлением. Он поделился фотографией жены, выглядящей счастливой и расслабленной во время прогулки на лодке, и назвал ее лучшей женой и матерью в мире.

"Ты лучшая жена в мире. Наряду с этим, ты лучшая мать в мире. Мы очень тебя любим. С днем ​​​​рождения, моя дорогая". — написал Моцци у себя в Instagram.

Как пишет Hellomagazine, принцесса Беатрис, вероятно, провела свой день рождения с мужем и их маленькой дочерью Сиенной. Ее младшая сестра принцесса Евгения также поздравила Беатрис с праздником, поделившись в Instagram их совместными снимками, которые не публиковала раньше.

Принцесса Беатрис очень близка со своей семьей. Она всегда с особой теплотой отзывается о своих родственниках, особенно о знаменитой бабушке, королеве Елизавете II.

В октябре 2017 года принцесса Беатрис рассказала Hellomagazine, что две самые важные женщины в ее жизни — это ее мать Сара, герцогиня Йоркская, и ее бабушка королева.

"У меня есть два образца для подражания, моя мама и моя бабушка. Они обе потрясающие женщины. Я думаю, что иметь образец для подражания невероятно важно, и мне очень повезло, что я являюсь родственницей этих двух невероятных женщин", — сказала Беатрис.

Принцесса добавила, что бабушка ее очень вдохновляет.

"Ее непреодолимое чувство долга связано с непреодолимым любопытством. Каждый день ей любопытно узнать что-то новое, сделать что-то новое, и я думаю, что в 91 год она выходит в общество с искренним любопытством, и она может быть силой добра в мире" — отметила Беатрис.

Напомним, принцесса Беатрис вышла замуж за 38-летнего итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци 17 июля 2020 года в разгар пандемии коронавируса. Церемония прошла в Королевской часовне Всех Святых в Королевской ложе в Виндзоре по всем правилам безопасности. На свадьбе присутствовали только самые близкие члены королевской семьи, соблюдая социальную дистанцию. Также на церемонии с разрешения Елизаветы II появились родители жениха и невесты, а также братья и сестры.

Пара воспитывает совместную дочку Сиенну Элизабет Мапелли Моцци. Для Беатрис это первый ребенок, а для ее супруга Эдоардо — второй. Как известно, у него есть пятилетний сын Кристофер Вульф от предыдущих отношений.

Фокус ранее писал, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци отметили вторую годовщину свадьбы.