Чоловік принцеси Беатріс зворушливо привітав її з днем народження

Едоардо Мапеллі Моцці назвав принцесу Йоркську "найкращою матір'ю у світі".

Принцеса Беатріс днями відсвяткувала свій 34 день народження. З цієї нагоди її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці опублікував пост зі зворушливим привітанням. Він поділився фотографією дружини, яка має щасливий і розслаблений вигляд під час прогулянки на човні, та назвав її найкращою дружиною і матір'ю у світі.

"Ти найкраща дружина у світі. Разом із цим ти найкраща мати у світі. Ми дуже тебе любимо. З днем ​​народження, моя дорога". — написав Моцці в Instagram.

Як пише Hellomagazine, принцеса Беатріс, імовірно, провела свій день народження з чоловіком і їхньою маленькою донькою Сієнною. Її молодша сестра принцеса Євгенія також привітала Беатріс зі святом, поділившися в Instagram їхніми спільними знімками, які не публікувала раніше.

Принцеса Беатріс дуже близька до своєї родини. Вона завжди з особливою теплотою відгукується про своїх родичів, особливо про знамениту бабусю, королеву Єлизавету II.

У жовтні 2017 року принцеса Беатріс розповіла Hellomagazine, що дві найважливіші жінки в її житті — це її мати Сара, герцогиня Йоркська, та її бабуся королева.

"У мене є два зразки для наслідування, моя мама та моя бабуся. Вони обидві приголомшливі жінки. Я думаю, що мати зразок для наслідування неймовірно важливо, і мені дуже пощастило, що я родичка цих двох неймовірних жінок", — сказала Беатріс.

Принцеса додала, що бабуся її дуже надихає.

"Її непереборне почуття обов'язку пов'язане з непереборною цікавістю. Щодня їй цікаво дізнатися щось нове, зробити щось нове, і я думаю, що в 91 рік вона виходить у товариство зі щирою цікавістю, і вона може бути силою добра у світі", — відзначила Беатріс.

Нагадаємо, принцеса Беатріс одружилася з 38-річним італійським аристократом Едоардо Мапеллі Моцці 17 липня 2020 року в розпал пандемії коронавірусу. Церемонія відбулася в Королівській каплиці Усіх Святих у Королівській ложі у Віндзорі за всіма правилами безпеки. На весіллі були присутні лише найближчі члени королівської родини, дотримуючись соціальної дистанції. Також на церемонії з дозволу Єлизавети II з'явилися батьки нареченого та нареченої, а також брати й сестри.

Пара виховує спільну доньку Сієнну Елізабет Мапеллі Моцці. Для Беатріс це перша дитина, а для її чоловіка Едоардо — друга. Як відомо, він має п'ятирічного сина Крістофера Вульфа від попередніх стосунків.

Фокус раніше писав, що принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці відзначили другу річницю весілля.