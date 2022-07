Принцеса Беатріс та її чоловік відсвяткували другу річницю весілля

Внучка британської королеви залишила зворушливе послання чоловікові.

Днями 33-річна онука Єлизавети II принцеса Беатріс і її чоловік, 38-річний італійський аристократ Едоардо Мапеллі Моцці, відсвяткували другу річницю весілля. На честь цієї події дочка герцога Йоркського опублікувала фото з чоловіком і залишила зворушливий підпис у себе в Instagram.

"Ти змушуєш мене почуватися поезією. Особливий виріб, в якому поєднуються все темне та яскраве. Гідно бути зрозумілим і оціненим. Можливо, не всім, але точно тому, хто насмілиться прийняти і залишитися. Нарешті, я знайшла тебе" — процитувала принцеса Беатріс рядки з вірша "You make me feel like poetry" Klaudine Palma.

Як пише Hellomagazine, щаслива пара одружилася в розпал пандемії 17 липня 2020 року. Церемонія проходила у Королівській каплиці Усіх Святих у Королівській ложі у Віндзорі за всіма правилами безпеки — в обмеженому колі людей і з дотриманням соціальної дистанції. На весіллі з дозволу королеви були присутні батьки нареченого та нареченої, а також брати та сестри.

У вересні 2021 року в пари народилася дівчинка Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці. Для Беатріс це перша дитина, а для її чоловіка Едоардо — друга. Він має п'ятирічного сина Крістофера Вульфа від його попередніх стосунків з американською архітекторкою Дарою Хуанг.

Минулого року на честь перших роковин весілля Едоардо опублікував в Instagram селфі з дружиною, на якому вони виглядали дуже щасливими. Чоловік принцеси Беатріс написав, що не може повірити, що минув рік від дня їхнього весілля.

"Кожна секунда кожного дня з того часу була наповнена радістю, щастям, сміхом і любов'ю. Ти найдобріша, наймиліша і найкрасивіша людина у світі. Дякую, моя люба, за кожну секунду", — написав Едоардо.

Раніше Фокус писав про те, що внучка британської королеви Беатріс разом із чоловіком вирушила на вечерю з найкращою подругою герцогині Сассекської дизайнеркою Мішею Нону та її чоловіком Майком Хессом. Зустріч проходила в ексклюзивному клубі в Мейфері Oswald's. Для виходу у світ принцеса обрала маленьку чорну сукню, в'язану гачком, від бренду Zimmerman із глибоким V-подібним вирізом. Образ доповнили шкіряні туфлі-човники на плоскій підошві й ефектний обідок у тон сукні.