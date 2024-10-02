Сара Фергюсон зворушливо звернулася до вагітної доньки Беатріс (фото)

Онука королеви Єлизавети ІІ стане мамою вдруге. Вона вже виховує доньку Сієнну, яка народилася у 2021 році.

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Сара Фергюсон висловила свою радість і вдячність після оголошення про вагітність принцеси Беатріс, випустивши емоційну заяву для своєї дочки в соцмережах.

Після того, як Букінгемський палац підтвердив, що принцеса Йоркська Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці очікують на другу дитину, Фергі поділилася своєю щирою реакцією на звістку.

Святкуючи радісну новину, Сара, герцогиня Йоркська, поділилася фотографією в соціальних мережах, на якій зображена зі спадкоємицею та онукою Сієнною.

"Люба Беатріс, словами неможливо передати радість і хвилювання, які я відчуваю, коли ви з Едо готуєтеся зустріти ще одне дорогоцінне поповнення у вашій прекрасній родині. Те, що я знову стану бабусею, наповнює моє серце таким щастям і вдячністю", – написала колишня дружина принца Ендрю та невістка королеви Єлизавети ІІ.

Сара Фергюсон з донькою Беатріс та онукою Сієнною

Вона продовжила: "Спостерігати, як ти ростеш як мати, було одним із найбільших привілеїв у моєму житті, і тепер бачити, як твоя сім’я продовжує розквітати, — це абсолютне благословення".

"Наша сім’я зростає, а також любов, яка нас оточує. Я не можу дочекатися зустрічі з цією дитиною та розділити всі чудові спогади, які ми залишимо разом. Вся моя любов", — додала Сара.

Нагадаємо, принцеса Беатріс вдруге стане мамою.

Також Фокус писав про спадок принцеси Беатріс та принцеси Євгенії.