Сара Фергюсон трогательно обратилась к беременной дочери Беатрис (фото)

Внучка королевы Елизаветы II станет мамой во второй раз. Она уже воспитывает дочь Сиенну, которая родилась в 2021 году.

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Сара Фергюсон выразила свою радость и благодарность после объявления о беременности принцессы Беатрис, выпустив эмоциональное заявление для своей дочери в соцсетях.

После того, как Букингемский дворец подтвердил, что принцесса Йоркская Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци ожидают второго ребенка, Ферги поделилась своей искренней реакцией на известие.

Празднуя радостную новость, Сара, герцогиня Йоркская, поделилась фотографией в социальных сетях, на которой запечатлена с наследницей и внучкой Сиенной.

"Дорогая Беатрис, словами невозможно передать радость и волнение, которые я испытываю, когда вы с Эдо готовитесь встретить еще одно драгоценное пополнение в вашей прекрасной семье. То, что я снова стану бабушкой, наполняет мое сердце таким счастьем и благодарностью", — написала бывшая жена принца Эндрю и невестка королевы Елизаветы II.

Сара Фергюсон с дочерью Беатрис и внучкой Сиенной

Она продолжила: "Наблюдать, как ты растешь как мать, было одной из самых больших привилегий в моей жизни, и теперь видеть, как твоя семья продолжает расцветать, — это абсолютное благословение".

"Наша семья растет, а также любовь, которая нас окружает. Я не могу дождаться встречи с этим ребенком и разделить все замечательные воспоминания, которые мы оставим вместе. Вся моя любовь", — добавила Сара.

Напомним, принцесса Беатрис во второй раз станет мамой.

Также Фокус писал о наследстве принцессы Беатрис и принцессы Евгении.