Принцесса Беатрис и ее супруг отметили вторую годовщину свадьбы

Внучка британской королевы оставила трогательное послание мужу.

На днях 33-летняя внучка Елизаветы II принцесса Беатрис и ее супруг, 38-летний итальянский аристократ Эдоардо Мапелли Моцци, отметили вторую годовщину свадьбы. В честь этого события дочь герцога Йоркского опубликовала фотографии с мужем и оставила трогательную подпись у себя в Instagram.

"Ты заставляешь меня чувствовать себя поэзией. Особое изделие, в котором сочетаются все темное и яркое. Достойно быть понятым и оцененным. Может быть, не всем, но точно тому, кто осмелится принять и остаться. Наконец, я нашла тебя" — процитировала принцесса Беатрис строчки из стихотворения "You make me feel like poetry" Klaudine Palma.

Как пишет Hellomagazine, счастливая пара поженилась в разгар пандемии 17 июля 2020 года. Церемония проходила в Королевской часовне Всех Святых в Королевской ложе в Виндзоре по всем правилам безопасности — в ограниченном кругу людей и с соблюдением социальной дистанции. На свадьбе с разрешения королевы присутствовали родители жениха и невесты, а также братья и сестры.

В сентябре 2021 года у пары родилась девочка Сиенна Элизабет Мапелли Моцци. Для Беатрис это первый ребенок, а для ее супруга Эдоардо — второй. У него есть пятилетний сын Кристофер Вульф от его предыдущих отношений с американским архитектором Дарой Хуанг.

В прошлом году в честь первой годовщины свадьбы Эдоардо опубликовал в Instagram селфи c женой, на котором они выглядели очень счастливыми. Супруг принцессы Беатрис написал, что не может поверить, что прошел год со дня их свадьбы.

"Каждая секунда каждого дня с тех пор была наполнена радостью, счастьем, смехом и любовью. Ты самый добрый, милый и красивый человек в мире". мир. Спасибо, моя дорогая, за каждую секунду" — написал Эдоардо.

Ранее Фокус писал о том, что внучка британской королевы Беатрис вместе с супругом отправилась на ужин с лучшей подругой герцогини Сассекской дизайнером Мишей Нону и ее мужем Майком Хессом. Встреча проходила в эксклюзивном клубе в Мейфэре Oswald's. Для выхода в свет принцесса выбрала маленькое черное платье, вязанное крючком, от бренда Zimmerman с глубоким V-образным вырезом. Образ дополнили кожаные туфли-лодочки на плоской подошве и эффектный ободок в тон платью.