Вкус Италии: рецепт изумительных вяленых помидоров

Приготовленные таким способом помидоры хороши и в качестве самостоятельного блюда, и как ингредиент для салатов.

В разгаре – сезон помидоров, а значит, пришло время приготовить вкуснейшие вяленые томаты.

Это блюдо не только напоминает об Италии, ярком солнце и лете, но и очень полезно. Оно низкокалорийно (чашка сухих (без масла) вяленых помидоров содержит всего 140 килокалорий и чуть меньше 10 граммов белка и клетчатки). Одна порция – это немногим меньше 40% рекомендуемой дневной нормы калия, а также 80% дневной нормы железа для мужчин и 30% – для женщин. В вяленых помидорах в достаточном количестве содержится витамин К, витамины групы В (тиамин, дофамин и ниацин), помогающие поддерживать здоровыми кожу и нервную систему.

В них также много антиоксидантов. Чашка сушеных помидоров почти на четверть обеспечивает человека суточной дозой витамина С и чуть меньше, чем на пятую часть – витамином А. Оба витамина поддерживают здоровье иммунной системы, а витамин А еще важен и для здоровья глаз и острого зрения. Вяленые помидоры полезны для зрения и тем, что содержат лютеин, зеаксантин и ликопен. Они защитят глаза от возрастных изменений, например, от катаракты.

Они также полезны и для сердца, поскольку уменьшают воспаление в кровеносных сосудах. Помидоры содержат магний, отвечающий за здоровый сердечный ритм, и кальций, положительно влияющий не только на кости, но и на сердечную мышцу и кровяное давление.

Вяленые помидоры по-итальянски

Ингредиенты:

Помидоры черри – 250 гр;

Оливковое масло – по вкусу;

Чеснок – 1 головка;

Бальзамический уксус – по вкусу;

Морская соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры черри разрезать пополам, удалить зеленую сердцевину. Выложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Нарезать очищенные зубчики чеснока ломтиками как можно тоньше. Сбрызнуть томаты оливковым маслом, бальзамическим уксусом, затем посыпать солью. Можно сверху посыпать также сушеным базиликом. Выложить по пластинке чеснока на каждую половинку помидоров.

Когда все готово, поставить противень в духовку, разогретую до 50-60 градусов. При такой температуре помидоры должны томиться 10-11 часов. В процессе готовки помидоры немного съежатся, а чеснок почернеет. С готовых помидоров убрать ломтики чеснока. Их можно будет выбросить.

Вяленые помидоры хороши как в качестве самостоятельного блюда, так и в виде закуски, а также ингридиента для салатов.

После вяленых помидоров по-итальянски самое время приготовить десерт, который тоже родом из солнечной Италии: сладкие трубочки с кремом рикотта с шоколадной крошкой, цукатами и фисташками.