Смак Італії: рецепт чудових в'ялених помідорів

Приготовлені таким способом помідори хороші і як самостійна страва, і як інгредієнт для салатів.

У розпалі — сезон помідорів, а отже, настав час приготувати найсмачніші в'ялені томати.

Ця страва не тільки нагадує про Італію, яскраве сонце та літо, а й дуже корисна. Вона низькокалорійна (чашка сухих (без олії) в'ялених помідорів містить лише 140 кілокалорій і трохи менше 10 грамів білка та клітковини). Одна порція — це трохи менше 40% рекомендованої денної норми калію, а також 80% денної норми заліза для чоловіків і 30% — для жінок. У в'ялених помідорах у достатній кількості міститься вітамін К, вітаміни групи В (тіамін, дофамін та ніацин), що допомагають підтримувати здоровими шкіру та нервову систему.

Вони також багато антиоксидантів. Чашка сушених помідорів майже на чверть забезпечує людину добовою дозою вітаміну С і трохи менше, ніж на п'яту частину — вітаміном А. Обидва вітаміни підтримують здоров'я імунної системи, а вітамін А ще важливий і для здоров'я очей та гострого зору. В'ялені помідори корисні для зору і тим, що містять лютеїн, зеаксантин та лікопен. Вони захистять очі від вікових змін, наприклад катаракти.

Вони також корисні для серця, оскільки зменшують запалення в кровоносних судинах. Помідори містять магній, який відповідає за здоровий серцевий ритм, і кальцій, що позитивно впливає не тільки на кістки, але і на серцевий м'яз та кров'яний тиск.

В'ялені помідори по-італійськи

Складові:

Помідори чері — 250 г;

Оливкова олія — за смаком;

Часник — 1 головка;

Бальзамічний оцет — за смаком;

Морська сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори чері розрізати навпіл, видалити зелену серцевину. Викласти їх на деко, застелене папером для випічки. Нарізати очищені зубчики часнику скибочками якомога тонше. Збризкати томати оливковою олією, бальзамічним оцтом, потім посипати сіллю. Можна зверху посипати також сушеним базиліком. Викласти часник на кожну половинку помідорів.

Коли все готове, поставити деко у духовку, розігріту до 50-60 градусів. За такої температури помідори повинні томитися 10-11 годин. У процесі приготування помідори трохи зіщуляться, а часник почорніє. З готових помідорів прибрати скибочки часнику. Їх можна буде викинути.

В'ялені помідори хороші як самостійна страва, так і у вигляді закуски, а також інгредієнта для салатів.

Після в'ялених помідорів по-італійськи саме час приготувати десерт, який теж родом із сонячної Італії: солодкі трубочки з кремом рікотта з шоколадною крихтою, цукатами та фісташками.