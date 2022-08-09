Принцесса Евгения призналась в любви своей сестре Беатрис

Сестры очень близки с самого детства, чему способствовала относительно небольшая разница в возрасте.

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения трогательно поздравила с днем рождения свою сестру, принцессу Беатрис, опубликовав несколько совместных фото на странице в Instagram.

"С Днем рождения, моя особенная старшая сестра. Я так тебя люблю!", – говорится в подписи к снимкам.

Беатрис и Евгения – дети принца Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской. Беатрис родилась 8 августа 1988 года, через два года после свадьбы родителей, а Евгения – 23 марта 1990 года. Небольшая разница в возасте (21 месяц) способствовала тому, что сестры были очень близки с самого детства и практически не расставались. Даже выйдя замуж, они остались лучшими подругами и находят время для постоянного общения.

Страница принцессы Евгении в соцсети пестрит общими фотографиями сестер, в том числе архивными, и неизменно во всех публикациях младшей из сестер сквозит неподдельная любовь к старшей.

Сестры Йоркские пользуются титулом принцесс по праву рождения, тогда как Кейт Миддлтон и Меган Маркл получили титулы герцогинь Кембриджской и Сассекской соответственно только после замужества с королевскими принцами Уильямом и Гарри. Собственно, именно поэтому Беатрис и Евгения числятся в очереди на британский престол, а герцогиня Кембриджская – нет. К слову, сестры Йоркские являются единственными внучками Елизаветы II, пользующимися титулами принцесс.

Сестры часто посещают официальные королевские мероприятия, но в отличие от более высокопоставленных членов семьи, успешно строят карьеру вне дворца. Например Беатрис ранее пробовала себя в нескольких сферах, но сейчас занимает пост вице-президента компании Afiniti, выпускающей программное обеспечение. В узких кругах она также считается звездой нетворкинга, поскольку имеет огромную базу полезных контактов.

Евгения на протяжении последних лет занимает пост заместителя директора галереи современного искусства Hauser & Wirth в Лондоне. А в 2016 году вместе с сестрой и граффитистом Teddy M она создала первое королевское граффити Royal Love.

Напомним, муж Беатрис также поздравил ее с днем рождения.