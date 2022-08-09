Принцеса Євгенія зізналася у любові своїй сестрі Беатріс

Сестри дуже близькі з дитинства, чому сприяла відносно невелика різниця у віці.

Внучка британської королеви Єлизавети II принцеса Євгенія зворушливо привітала з днем народження свою сестру, принцесу Беатріс, опублікувавши кілька спільних фото на сторінці в Instagram.

"З Днем народження, моя особлива старша сестра. Я так тебе люблю!", — йдеться у підписі до знімків.

Беатріс та Євгенія — діти принца Ендрю, герцога Йоркського, та Сари, герцогині Йоркської. Беатріс народилася 8 серпня 1988 року, через два роки після весілля батьків, а Євгенія — 23 березня 1990 року. Невелика різниця у віці (21 місяць) сприяла тому, що сестри були дуже близькі з дитинства і практично не розлучалися. Навіть одружившись, вони залишилися найкращими подругами і знаходять час для постійного спілкування.

Сторінка принцеси Євгенії в соцмережі рясніє загальними фотографіями сестер, зокрема архівними, і незмінно у всіх публікаціях молодшої із сестер прозирає непідробна любов до старшої.

Сестри Йоркські користуються титулом принцес за правом народження, тоді як Кейт Міддлтон та Меган Маркл отримали титули герцогинь Кембриджської та Сассекської відповідно лише після заміжжя з королівськими принцами Вільямом та Гаррі. Власне, саме тому Беатріс та Євгенія перебувають у черзі на британський престол, а герцогиня Кембриджська — ні. До речі, сестри Йоркські є єдиними онуками Єлизавети II, які користуються титулами принцес.

Сестри часто відвідують офіційні королівські заходи, але на відміну від більш високопоставлених членів сім'ї успішно будують кар'єру поза палацом. Наприклад, Беатріс раніше пробувала себе в декількох сферах, але зараз займає посаду віцепрезидента компанії Afiniti, що випускає програмне забезпечення. У вузьких колах вона також вважається зіркою нетворкінгу, оскільки має величезну базу корисних контактів.

Євгенія протягом останніх років обіймає посаду заступниці директора галереї сучасного мистецтва Hauser & Wirth у Лондоні. А у 2016 році разом із сестрою та графітистом Teddy M вона створила перше королівське графіті Royal Love.

Нагадаємо, чоловік Беатріс також привітав її із днем народження.