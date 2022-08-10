Виктория Бекхэм продемонстрировала точеную фигуру в облегающем платье из новой коллекции

Идеально скроенное платье из коллекции VB Body доступно в разных цветах.

48-летняя британская дизайнер и экс-участница коллектива Spice Girls Виктория Бекхэм, которая сейчас является успешным дизайнером и основательницей бренда Victoria Beckham, продемонстрировала на себе зеленое мини-платье из своей новой коллекции VB body. Соответствующее видео появилось в Instagram Виктории.

"Я так рада представить новые стили и цвета коллекции VB Body! Этот ярко-зеленый подходит ко всем оттенкам кожи. Надеюсь, вам понравятся новинки так же сильно, как и мне!", – подписала она кадры, на которых выглядит сногсшибательно в идеально скроенном наряде стоимостью 490 фунтов стерлингов.

Образ миссис Бекхэм дополнила парой черных туфлей на шпильках, сделавших ее стройные ноги еще более длинными.

Позже дизайнер опубликовала коллаж из фото в платье, добавив:

"Мое любимое летнее мини, которое у меня есть во всех цветовых решениях, теперь ярко-зеленое! Супер плотная вязка действительно втягивает вас во всех нужных местах и подходит для любой фигуры!".

Пока Виктория продолжает развивать свой бренд, ее старший сын Бруклин заставляет мать нервничать. Осенью он заключил контракт на миллион фунтов стерлингов с известным брендом одежды Superdry, а совсем недавно стало известно, что отпрыска Бекхэмов уволили.

Это произошло после того, как сын Виктории Бруклин был внезапно уволен с должности посла Superdry. Причиной стало то, что БрРуклин пропустил несколько съемок и кампаний, поскольку это "не соответствовало его графику".

Виктория, которая, по слухам, сделал все, чтобы сына взяли лицом Superdry, очень расстроилась. СМИ писали о том, что сам молодой человек не хотел сделки с Superdry и вместо этого хотел работать с Gucci, "обвинив ее в том, что она подтолкнула его к этому".

"Конечно, теперь Виктория чувствует себя виноватой за то, что в первую очередь пыталась помочь, и пытается сделать шаг назад. Но ей и Дэвиду действительно тяжело на это смотреть", – рассказал журналистам один из инсайдеров. Второй же источник утверждает, что Виктория не участвовала в заключении сделки бренда с Бруклином, поэтому в этой истории нет правды.

Сам первенец Бекхэмов подорвал свою репутацию надежного партнера. По условиям контракта, он должен был носить одежду Superdry и загружать рекламные посты своим 14 миллионам подписчиков в Instagram, однако он подвергся критике за явный конфликт с некоторыми другими его деловыми предприятиями.

Кроме того, пользователи социальных сетей отметили, что он продвигал веганские кроссовки Superdry, несмотря на то, что является поваром-мясоедом, публикуя видео с приготовлением стейков.

Напомним, Виктория Бекхэм спела в караоке известную песню Spice Girls, посвятив ее своему мужу.