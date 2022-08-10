Вікторія Бекхем продемонструвала витончену фігуру в сукні з нової колекції

Ідеально скроєне плаття з колекції VB Body доступне в різних кольорах.

48-річна британська дизайнерка та ексучасниця колективу Spice Girls Вікторія Бекхем, яка зараз є успішною дизайнеркою та засновницею бренду Victoria Beckham, продемонструвала на собі зелену мінісукню зі своєї нової колекції VB body. Відповідне відео з'явилося у Instagram Вікторії.

"Я так рада представити нові стилі та кольори колекції VB Body! Цей яскраво-зелений підходить до всіх відтінків шкіри. Сподіваюся, вам сподобаються новинки так само сильно, як і мені!", — підписала вона кадри, на яких виглядає надзвичайно в ідеально скроєному наряду вартістю 490 фунтів стерлінгів.

Образ місіс Бекхем доповнила парою чорних туфель на шпильках, що зробили її стрункі ноги ще довшими.

Пізніше дизайнерка опублікувала колаж з фото в сукні, додавши:

"Моє улюблене літнє міні, яке я маю у всіх колірних рішеннях, тепер яскраво-зелене! Супер щільна в'язка дійсно втягує вас у всіх потрібних місцях і підходить для будь-якої фігури!".

Поки Вікторія продовжує розвивати свій бренд, її старший син Бруклін змушує матір нервувати. Восени він уклав контракт на мільйон фунтів стерлінгів з відомим брендом одягу Superdry, а зовсім недавно стало відомо, що сина Бекхема звільнили.

Це сталося після того, як син Вікторії Бруклін був раптово звільнений з посади амбасадора Superdry. Причиною стало те, що Бруклін пропустив кілька зйомок та кампаній, оскільки це "не відповідало його графіку".

Вікторія, яка, за чутками, зробила все, щоб сина взяли обличчям Superdry, дуже засмутилася. ЗМІ писали про те, що сам юнак не хотів угоди з Superdry і натомість хотів працювати з Gucci, "звинувативши її в тому, що вона підштовхнула його до цього".

"Звичайно, тепер Вікторія почувається винною за те, що насамперед намагалася допомогти, і намагається зробити крок назад. Але їй і Девіду справді важко на це дивитися", — розповів журналістам один із інсайдерів. Друге джерело стверджує, що Вікторія не брала участі в укладанні угоди бренду з Брукліном, тому в цій історії немає правди.

Сам первісток Бекхемів підірвав свою репутацію надійного партнера. За умовами контракту, він мав носити одяг Superdry і завантажувати рекламні пости своїм 14 мільйонам підписників у Instagram, проте він розкритикувався за явний конфлікт з деякими іншими його діловими підприємствами.

Крім того, користувачі соціальних мереж зазначили, що він просував веганські кросівки Superdry, незважаючи на те, що є кухарем-м'ясоїдом, публікуючи відео з приготуванням стейків.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем заспівала у караоке відому пісню Spice Girls, присвятивши її своєму чоловікові.