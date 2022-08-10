Деми Мур оригинально прорекламировала новый купальник

Актриса продолжает продвигать новую линейку купальников.

59-летняя голливудская актриса Деми Мур снова порадовала своих подписчиков в Instagram порцией красоты, опубликовав пару фотографий, где позирует в купальнике из ее коллаборации с Andie Swim.

На первом снимке знаменитость сфотографировала крупным планом свою собаку, длинношерстного чихуахуа по кличке Пилаф, который, удобно устроившись в декольте хозяйки, дремает.

"Встречайте любимый купальник Пилафв – Tropez in Crochet", – подписала снимок Мур.

На втором видео она позирует на лодке в полный рост, давая поклонникам возможность рассмотреть ее стройную фигуру, а также черный сдельный купальник.

"У Пилафа отличный вкус", "Все еще удивительна и красива после стольких лет!", "Пилаф так мил", "Прекрасна! Люблю тебя, Деми", – пишут в комментариях пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что Деми Мур неоднократно рекламировала у себя на странице новую линейку купальников. По ее словам, это сотрудничество было вдохновлено ее любовью к элегантным винтажным костюмам и желанием заставить женщин всех возрастов чувствовать себя неотразимыми и сексуальными.

По ее словам, проблемой современных женщин является то, что с возрастом их считают все менее сексуальными, из-за чего они начинают комплексовать и страдать. Актриса уверена, что годы не портят, а придают особенную изюминку, поскольку женщина становится мудрой, знает себе цену и заслуживает любви точно так же, как и юные девушки.

Напомним, Деми Мур недавно подтвердила отношения с шеф-поваром, который младше ее на 13 лет. Разница в возрасте не мешает влюбленным чувствовать себя по-настоящему счастливыми.