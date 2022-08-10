Демі Мур оригінально прорекламувала новий купальник

Акторка продовжує просувати нову лінійку купальників.

59-річна голлівудська акторка Демі Мур знову порадувала своїх підписників в Instagram порцією краси, опублікувавши кілька фото, де позує в купальнику з її колаборації з Andie Swim.

На першому знімку знаменитість сфотографувала крупним планом свого собаку, довгошерстого чихуахуа на прізвисько Пілаф, який, зручно влаштувавшись у декольте господині, дрімає.

"Зустрічайте улюблений купальник Пілаф — Tropez in Crochet", — підписала фото Мур.

На другому відео вона позує на човні в повний зріст, даючи шанувальникам можливість розглянути її струнку фігуру, а також чорний купальник.

"У Пілафа чудовий смак", "Усе ще дивовижна і красива після стількох років!", "Пілаф так милий", "Прекрасна! Люблю тебе, Демі", — пишуть у коментарях користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що Демі Мур неодноразово рекламувала в себе на сторінці нову лінійку купальників. За її словами, ця співпраця була натхненна її любов'ю до елегантних вінтажних костюмів і бажанням змусити жінок різного віку почуватися чарівними та сексуальними.

За її словами, проблемою сучасних жінок є те, що з віком їх вважають все менш сексуальними, через що вони починають комплексувати та страждати. Акторка впевнена, що роки не псують, а надають особливої родзинки, оскільки жінка стає мудрою, знає собі ціну і заслуговує на любов так само, як і юні дівчата.

Нагадаємо, Демі Мур нещодавно підтвердила стосунки із шеф-кухарем, який молодший за неї на 13 років. Різниця у віці не заважає закоханим почуватися по-справжньому щасливими.