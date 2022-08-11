Кейт Бекинсейл показала, с чем сочетать самые модные джинсовые шорты сезона

Короткие шорты и обувь на массивной платформе визуально удлинили и без того стройные ноги знаменитости.

48-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл порадовала очередным видео со своими питомцами, а также продемонстрировала стильный образ с модными в этом сезоне рваными джинсовыми шортами, который отлично подойдет не только для последних недель лета, но и для теплых дней сентября. Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На записи актриса позирует в светлых джинсовых коротких шортах, дополнив образ высокими ботинками на платформе и массивном каблуке, белой футболкой и бежевым с черными полосами кардиганом.

В руках она держит своего любимого померанского шпица Мифа, наряженного в балетную пачку и бабочку. Вместе с друзьями она спела ему традиционную песенку, после чего была задута свечка на импровизированном тортике.

Затем актриса и ее подруга взяли на руки котов Бекинсейл, причем Кейт держала знаменитого Клайва, а ее подруга – Уиллоу, и поздравили животных, а также всех подписчиков с Международным днем кошек.

В прошлом месяце у Кейт было еще более важное событие: она получила награду Национальной кинопремии за лучшую женскую роль за роль в фильме "Красотка на взводе". На мероприятии она появилась в эффектном платье цвета металлик Julien Macdonald с разрезом до бедра и подплечниками. Наряд сочетался с такого же цвета туфлями на каблуке, удлиняющими ноги, и крупными серьгами.

После мероприятия Кейт удивила своих поклонников, поделившись кадрами, на которых она танцует у фонтана с подругой. Оказалось, что она на полном серьезе готова была прыгнуть в воду.

Ранее мы писали о том, что Кейт Бекинсейл приписали роман с коллегой по цеху Джейсоном Момоа. Последний ответил на эти слухи.