Кейт Бекінсейл показала, з чим поєднувати наймодніші джинсові шорти сезону

Короткі шорти й взуття на масивній платформі візуально подовжили й без того стрункі ноги знаменитості.

48-річна британська акторка Кейт Бекінсейл порадувала черговим відео зі своїми вихованцями, а також продемонструвала стильний образ із модними цього сезону рваними джинсовими шортами, який відмінно підійде не тільки для останніх тижнів літа, але й для теплих днів вересня. Відповідні кадри знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На записі акторка позує у світлих коротких джинсових шортах, доповнивши образ високими черевиками на платформі та масивному підборі, білою футболкою та бежевим із чорними смугами кардиганом.

У руках вона тримає свого улюбленого померанського шпіца Міфа, вбраного в балетну пачку та метелика. Разом із друзями вона заспівала йому традиційну пісеньку, після чого була задута свічка на імпровізованому тортику.

Потім акторка та її подруга взяли на руки котів Бекінсейл, причому Кейт тримала знаменитого Клайва, а її подруга — Віллоу, і привітали тварин, а також усіх підписників із Міжнародним днем кішок.

Минулого місяця в Кейт була ще важливіша подія: вона отримала нагороду Національної кінопремії за найкращу жіночу роль за роль у фільмі "Красуня на драйві". На заході вона з'явилася в ефектній сукні кольору металік Julien Macdonald із розрізом до стегна та підплічниками. Вбрання поєднувалося з такого ж кольору туфлями на підборах, що подовжили ноги, і великими сережками.

Після заходу Кейт здивувала своїх шанувальників, поділившись кадрами, на яких вона танцює біля фонтана з подругою. Виявилося, що вона цілком серйозно готова була стрибнути у воду.

Раніше ми писали про те, що Кейт Бекінсейл приписали роман із колегою по цеху Джейсоном Момоа. Останній відповів на ці чутки.