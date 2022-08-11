Ароматный борщ на утином бульоне по рецепту шеф-повара Хименеса-Браво
Украинский повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился авторским видением традиционного блюда.
Украинский повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом. Он предлагает приготовить борщ из непривычных ингредиентов: сварить бульон из утиных ножек и чернослива и добавить вместо картофеля консервированный нут. Шеф-повар советует не бояться экспериментировать, выходя за рамки классических рецептов и расширяя свои кулинарные представления. Эктор опубликовал рецепт у себя в Instagram.
Ингредиенты для борща:
- Бульон (2,5л):
- Утиная ножка — 1 шт.
- Чернослив — 100 граммов.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Перец горошком — 4 шт.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Заправка свекольно-томатная
- Консервированный нут — 150 граммов (если есть сырой нут — нужно замочить его на ночь).
- Капуста — 100 граммов
- Свекла — 1 шт (маленькая).
- Соль, перец.
- Зелень.
Пошаговый рецепт:
- Варим бульон. Для этого берем утиные ножки, заливаем их водой, добавляем чернослив и специи, ставим на плиту и даем закипеть. Затем убавляем огонь и варим 3 часа. Чернослив добавит сладковатых ноток и сбалансирует вкус утки.
- После приготовления бульона, добавляем остальные ингредиенты: свекольно-томатную заправку, которую можно приготовить заранее или воспользоваться готовыми запасами, нут вместо картофеля, капусту и немного свежей свеклы.
- Варим борщ минут 20-25. Подаем горячим к столу со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!
Фокус ранее писал о том, как приготовить самое популярное пирожное в Украине — нежный десерт, названный в честь британского политика Бориса Джонсона. Изначально он создан по мотивам английского яблочного пирога с добавлением заварного крема. Однако мы предлагаем приготовить десерт в новом исполнении — с добавлением персиков вместо яблок. Получится очень вкусно.
Также Фокус писал о том, какие необычные блюда можно приготовить с самым популярным летним угощением — сладким арбузом. Из этого вкусного ингредиента можно сделать салат, суп и даже десерт. Все блюда получаются диетическими и отлично утоляют не только голод, но и жажду.