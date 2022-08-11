Ароматный борщ на утином бульоне по рецепту шеф-повара Хименеса-Браво

Украинский повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился авторским видением традиционного блюда.

Украинский повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом. Он предлагает приготовить борщ из непривычных ингредиентов: сварить бульон из утиных ножек и чернослива и добавить вместо картофеля консервированный нут. Шеф-повар советует не бояться экспериментировать, выходя за рамки классических рецептов и расширяя свои кулинарные представления. Эктор опубликовал рецепт у себя в Instagram.

Ингредиенты для борща:

Бульон (2,5л):

Утиная ножка — 1 шт.

Чернослив — 100 граммов.

Чеснок — 1 зубчик.

Перец горошком — 4 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Заправка свекольно-томатная

Консервированный нут — 150 граммов (если есть сырой нут — нужно замочить его на ночь).

Капуста — 100 граммов

Свекла — 1 шт (маленькая).

Соль, перец.

Зелень.

Пошаговый рецепт:

Варим бульон. Для этого берем утиные ножки, заливаем их водой, добавляем чернослив и специи, ставим на плиту и даем закипеть. Затем убавляем огонь и варим 3 часа. Чернослив добавит сладковатых ноток и сбалансирует вкус утки. После приготовления бульона, добавляем остальные ингредиенты: свекольно-томатную заправку, которую можно приготовить заранее или воспользоваться готовыми запасами, нут вместо картофеля, капусту и немного свежей свеклы. Варим борщ минут 20-25. Подаем горячим к столу со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

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