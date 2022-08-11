Ароматний борщ на качиному бульйоні за рецептом шеф-кухаря Хіменеса-Браво

Український кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився авторським баченням традиційної страви.

Український кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився незвичайним рецептом. Він пропонує приготувати борщ із незвичних інгредієнтів: зварити бульйон із качиних ніжок і чорносливу та додати замість картоплі консервований нут. Шеф-кухар радить не боятися експериментувати, виходячи за межі класичних рецептів і розширюючи свої кулінарні уявлення. Ектор опублікував рецепт у себе в Instagram.

Інгредієнти для борщу:

Бульйон — 2,5 л:

Качина ніжка — 1 шт.

Чорнослив — 100 грамів.

Часник — 1 зубчик.

Перець горошком — 4 шт.

Лавровий лист — 1 шт.

Заправка буряково-томатна

Консервований нут — 150 грамів (якщо є сирий нут, потрібно замочити його на ніч).

Капуста — 100 грамів

Буряк — 1 шт (маленький).

Сіль, перець.

Зелень.

Покроковий рецепт:

Варимо бульйон. Для цього беремо качині ніжки, заливаємо їх водою, додаємо чорнослив і спеції, ставимо на плиту й даємо закипіти. Потім зменшуємо вогонь і варимо 3 години. Чорнослив додасть солодкуватих ноток і збалансує смак качки. Після приготування бульйону, додаємо інші інгредієнти: буряково-томатну заправку, яку можна приготувати заздалегідь або скористатися готовими запасами, замість картоплі, капусту й трохи свіжих буряків. Варимо борщ хвилин 20-25. Подаємо гарячим до столу зі сметаною та зеленню. Смачного!

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