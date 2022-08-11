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Стиль життя

Ароматний борщ на качиному бульйоні за рецептом шеф-кухаря Хіменеса-Браво

рецепт, борщ
Фото: Instagram | Авторський рецепт борщу від Хіменеса-Браво

Український кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився авторським баченням традиційної страви.

Український кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився незвичайним рецептом. Він пропонує приготувати борщ із незвичних інгредієнтів: зварити бульйон із качиних ніжок і чорносливу та додати замість картоплі консервований нут. Шеф-кухар радить не боятися експериментувати, виходячи за межі класичних рецептів і розширюючи свої кулінарні уявлення. Ектор опублікував рецепт у себе в Instagram.

Інгредієнти для борщу:

  • Бульйон — 2,5 л:
  • Качина ніжка — 1 шт.
  • Чорнослив — 100 грамів.
  • Часник — 1 зубчик.
  • Перець горошком — 4 шт.
  • Лавровий лист — 1 шт.
  • Заправка буряково-томатна
  • Консервований нут — 150 грамів (якщо є сирий нут, потрібно замочити його на ніч).
  • Капуста — 100 грамів
  • Буряк — 1 шт (маленький).
  • Сіль, перець.
  • Зелень.

Покроковий рецепт:

  1. Варимо бульйон. Для цього беремо качині ніжки, заливаємо їх водою, додаємо чорнослив і спеції, ставимо на плиту й даємо закипіти. Потім зменшуємо вогонь і варимо 3 години. Чорнослив додасть солодкуватих ноток і збалансує смак качки.
  2. Після приготування бульйону, додаємо інші інгредієнти: буряково-томатну заправку, яку можна приготувати заздалегідь або скористатися готовими запасами, замість картоплі, капусту й трохи свіжих буряків.
  3. Варимо борщ хвилин 20-25. Подаємо гарячим до столу зі сметаною та зеленню. Смачного!

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