Ароматний борщ на качиному бульйоні за рецептом шеф-кухаря Хіменеса-Браво
Український кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився авторським баченням традиційної страви.
Український кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився незвичайним рецептом. Він пропонує приготувати борщ із незвичних інгредієнтів: зварити бульйон із качиних ніжок і чорносливу та додати замість картоплі консервований нут. Шеф-кухар радить не боятися експериментувати, виходячи за межі класичних рецептів і розширюючи свої кулінарні уявлення. Ектор опублікував рецепт у себе в Instagram.
Інгредієнти для борщу:
- Бульйон — 2,5 л:
- Качина ніжка — 1 шт.
- Чорнослив — 100 грамів.
- Часник — 1 зубчик.
- Перець горошком — 4 шт.
- Лавровий лист — 1 шт.
- Заправка буряково-томатна
- Консервований нут — 150 грамів (якщо є сирий нут, потрібно замочити його на ніч).
- Капуста — 100 грамів
- Буряк — 1 шт (маленький).
- Сіль, перець.
- Зелень.
Покроковий рецепт:
- Варимо бульйон. Для цього беремо качині ніжки, заливаємо їх водою, додаємо чорнослив і спеції, ставимо на плиту й даємо закипіти. Потім зменшуємо вогонь і варимо 3 години. Чорнослив додасть солодкуватих ноток і збалансує смак качки.
- Після приготування бульйону, додаємо інші інгредієнти: буряково-томатну заправку, яку можна приготувати заздалегідь або скористатися готовими запасами, замість картоплі, капусту й трохи свіжих буряків.
- Варимо борщ хвилин 20-25. Подаємо гарячим до столу зі сметаною та зеленню. Смачного!
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