Рецепт ніжного тістечка "Борис Джонсонюк" із персиком

Десерт, названий на честь британського політика, став надзвичайно популярним в Україні.

Нещодавно в Києві з'явилося тістечко з кумедною назвою "Борис Джонсонюк". Кондитери створили його за мотивами англійського яблучного пирога, прикрасивши верхівку десерту кремом, що нагадують за формою зачіску британського політика Бориса Джонсона. У класичному рецепті тістечко роблять із листкового тіста та начинки із заварного крему, печених яблук. Зверху десерт прикрашають ванільним морозивом та італійською меренгою.

Тістечко стало настільки популярним, що його встигли спробувати та видозмінити різні фуд-блогери. Пропонуємо вам приготувати тістечко "Борис Джонсонюк" із листкового тіста з персиком. Вийде дуже смачно. Рецепт з Instagram Valeriia Veligura.

Для десерту знадобиться:

200 г листкового бездріжджового тіста;

2 яєчні жовтки. ⠀

Для начинки:

2 персики;

20 грамів вершкового масла;

20 грамів цукру;

1 чайна ложка меленої кориці;

Для меренги:

2 яєчні білки (60 грамів);

дрібка лимонної кислоти;

120 грамів цукру;

30 мілілітрів води;

Покроковий рецепт:

Якщо ви використовуєте для приготування тістечка тісто заморожене, попередньо дістаньте його з морозилки і розморозьте в холодильнику протягом декількох годин.

Розкатайте тісто та наріжте на шість квадратів розміром 9х9 сантиметрів.

З'єднайте квадратики по дві штуки і викладіть у форму для кексів так, щоб вийшов кошик. Дно майбутніх тістечок проколіть виделкою, а борти змастіть жовтками.

Розігрійте духовку до 220 градусів. Випікайте основу тістечка протягом 10 хвилин.

Приготуйте начинку. Для цього розтопіть масло. Додайте до нього цукор, нарізані шматочками персики, мелену корицю і карамелізуйте суміш на повільному вогні протягом кількох хвилин.

Приготуйте сироп. Для цього в сотейнику доведіть до кипіння цукор і воду. Зменште вогонь і періодично помішуючи, варіть сироп 5-6 хвилин. Температура має бути 118 градусів.

Поки вариться сироп, збийте холодні білки з лимонною кислотою до піни. Продовжуючи збивати, влийте їх тонким струмком у гарячий сироп. Продовжуйте збивати суміш на максимальну швидкість до стійких піків.

На дно кошиків із тіста покладіть персикову начинку, задекоруйте тістечка меренгою та обпечіть кулінарним пальником або поставте в розігріту до 220 градусів духовку з режимом гриль на кілька хвилин.

Зверху додайте ще персиків, м'яти та десерт готовий. Смачного!

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