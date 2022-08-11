Блогер показал, как купить бургер в инопланетной маске от Balenciaga

В знаменитом аксессуаре стоимостью 5500 евро позировала Ким Кардашьян.

Известный французский дом моды Balenciaga любит шокировать своих поклонников, устраивая необычные перфомансы и создавая абсурдные, на первый взгляд, вещи. Недавно бренд выпустил самые дорогие в истории мусорные мешки стоимостью почти две тысячи долларов. До этого предложил своим поклонникам в США порыться в мусорных баках, заваленных модной одеждой, созданной в коллаборации с брендом GAP и Yeezy, чтобы приобрести товар, который и так можно было купить в интернете.

Необычным изобретением стала глянцевая маска Face Shield за 5500€, полностью закрывающая лицо, в которой знаменитая 41-летняя светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян посетила пост-кутюрный ужин Balenciaga в прошлом месяце в Париже.

Выход знаменитости стал поводом для многочисленных мемов, где Кардашьян сравнивали с инопланетным существом из фильма "Чужой". Но поклонники бренда так и не поняли, куда можно примерить подобный аксессуар.

Тень сомнений в том, стоит ли тратить такие деньги на черный шлем в стиле "Чужого", развеял блогер, который недавно заказал себе модный аксессуар, чтобы прогуляться в нем до ближайшего Макдональдса и заказать бургер. Как оказалось, маску вполне можно вписать в повседневность. Правда, чтобы насладиться фастфудом, ее придется снять.

Напомним, недавно креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стал послом украинской фандрайзинговой платформы United24 и создал свитшот в поддержку Украины. Толстовка сделана из 100% органического винтажного хлопка и декорирована изображением украинского флага, государственного герба Украины и фразой "Слава Украине!"

Деньги от продажи благотворительного свитшота стоимостью 200 евро за штуку направят на помощь беженцам, а также восстановление важных объектов инфраструктуры в рамках гуманитарного направления "Восстановление Украины".

Фокус ранее писал о том, чем Демна Гвасалия удивил поклонников на Неделе мод в Париже. Среди новинок, представленных дизайнером, были платья, плащи, обжатые костюмы и комбинезоны, сделанные из материала, напоминающего резину.