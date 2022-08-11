Блогер показав, як купити бургер в інопланетній масці від Balenciaga

У знаменитому аксесуарі вартістю 5 500 євро позувала Кім Кардаш'ян.

Відомий французький дім моди Balenciaga любить шокувати своїх шанувальників, влаштовуючи незвичайні перфоманси та створюючи абсурдні, на перший погляд, речі. Нещодавно бренд випустив найдорожчі в історії мішки для сміття вартістю майже дві тисячі доларів. До цього запропонував своїм шанувальникам у США порпатися у сміттєвих баках, завалених модним одягом, створеним у колаборації з брендом GAP та Yeezy, щоб придбати товар, який і так можна було купити в інтернеті.

Незвичайним винаходом стала глянцева маска Face Shield за 5 500€, що повністю закриває обличчя, в якій знаменита 41-річна світська левиця та бізнес-вумен Кім Кардаш'ян відвідала пост-кутюрну вечерю Balenciaga минулого місяця в Парижі.

Вихід знаменитості став приводом для численних мемів, де Кардаш'ян порівнювали з інопланетною істотою з фільму "Чужий". Але шанувальники бренду так і не зрозуміли, куди можна приміряти такий аксесуар.

Тінь сумнівів у тому, чи варто витрачати такі гроші на чорний шолом у стилі "Чужого", розвіяв блогер, який нещодавно замовив собі модний аксесуар, щоб прогулятися до найближчого Макдональдса і замовити бургер. Як виявилося, маску можна вписати в повсякденність. Щоправда, щоб насолодитися фастфудом, її доведеться зняти.

Нагадаємо, нещодавно креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став послом української фандрайзингової платформи United24 та створив світшот на підтримку України. Толстовка зроблена зі 100% органічної вінтажної бавовни та декорована зображенням українського прапора, державного герба України і фразою "Слава Україні!"

Гроші від продажу благодійного світшота вартістю 200 євро за штуку спрямують на допомогу біженцям, а також відновлення важливих об'єктів інфраструктури у рамках гуманітарного спрямування "Відновлення України".

Фокус раніше писав про те, чим Демна Гвасалія здивував шанувальників на Тижні мод у Парижі. Серед новинок, представлених дизайнером, були сукні, плащі, костюми та комбінезони, виготовлені з матеріалу, що нагадує гуму.