Елизавета II и королева Виктория. Топ-5 впечатляющих корон в истории монархий

Головные уборы королей и королев часто украшены драгоценными камнями и декорированы роскошными тканями.

Королевские короны — один из культовых аксессуаров монархов. Позолоченные произведения искусства, декорированные драгоценными камнями, монаршие особы надевают по особым торжественным поводам: во время коронации или открытия парламента. Короны монархов обычно отделаны роскошными тканями, вроде бархата или парчи, а также украшены символическими мотивами и эмблемами, которые указывают на национальный долг каждого владельца.

Как пишет издание Vogue, есть те произведения искусства, принадлежавшие монархам с начала ХХ века, на которые стоит обратить особое внимание. Среди них корона королевы Виктории, государственная диадема Георга IV, а также головной убор королевы Норвегии.

Корона Елизаветы II

Императорская корона Великобритании одна из самых впечатляющих среди многих украшений монархов. Она декорирована 2901 камнем, в том числе 2868 бриллиантами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и 269 жемчужинами. Среди декора короны есть часть знаменитого бриллианта "Куллинана II", а также "Сапфир Стюарт" и "Сапфир Святого Эдуарда".

Корону, изготовленную Garrard, впервые примерил король Георгом VI в 1937 году, а после она перешла к его дочери, королеве Елизавете II.

Как известно перед коронацией Ее Величеству пришлось какое-то время тренироваться, чтобы удержать роскошное произведение искусства у себя на голове. Для этого корону тайно привезли во Дворец за несколько дней до торжественного события. Спустя много лет Елизавета II шутливо вспоминала, что боялась, как бы корона не сломала ей шею, такой тяжелой она была.

[ + – ] Королева Елизавета II в короне Георга VI Фото: Getty Images

Диадема Георга IV

На ежегодном открытии британского парламента Елизавета II появляется в бриллиантовой диадеме Георга IV, сделанной в 1820 году. Это одно из самых красивых украшений британских монархов. Корона состоит из 1333 бриллиантов, в том числе желтого бриллианта весом в четыре карата, расположенного в центре головного убора. Произведение искусство украшено алмазными изображениями роз, трилистника и чертополоха, символизирующими цветочные эмблемы Англии, Ирландии и Шотландии.

[ + – ] Елизавета II в бриллиантовой диадеме Георга IV Фото: Getty Images

[ + – ] Елизавета II в бриллиантовой диадеме Георга IV

Маленькая диадема королевы Виктории

Королева Виктория в 1871 году после смерти своего любимого мужа принца Альберта попросила мастеров сделать для нее легкую корону, которую она бы смогла носить поверх траурного головного убора. Лондонский ювелир Garrard выполнил просьбу монарха и изготовил для нее небольшую, но впечатляющую своими украшениями корону. Роскошная оправа была выложена из 1187 бриллиантов, которые составляли геральдические линии и кресты.

Будущие супруги наследников королевы Виктории, среди которых были королева Александра и королева Мария, продолжали носить корону на протяжении всего ХХ века.

[ + – ] Королева Александра в 1901 году в короне королевы Виктории Фото: Getty Images

Корона королевы Норвегии

Корона королевы Норвегии состоит из синей эмали, украшенной 153 жемчужинами и большим аметистом в центре. Среди других драгоценных камней, которыми декорирован головной убор, есть аметисты, цитрины, хризопразы и топазы. На бархатной подкладке вышиты языки пламени с мелкими жемчужинами.

В последний раз корону можно было увидеть во время коронации Хокона VII и его супруги Мод Уэльских в 1905 году.

[ + – ] Королева Норвегии Мод Уэльских в короне Фото: Getty Images

[ + – ] Королева Норвегии Мод Уэльских в короне Фото: Getty Images

Королева Бутана

Вместо драгоценных камней головной убор королевы Бутана Джецун Пемы, который она надела в день своей свадьбы, расшит парчей с изображением двух фениксов, символизирующих счастливые отношения между королем и королевой.

Не менее впечатляюще выглядит корона ее супруга, короля Бутана Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука. Его головной убор венчает фигура ворона. Это национальный символ Бутана, воплощающий божественного покровителя страны Махакалу. Корона была сделана в 1907 году. За основу мастера взяли боевой шлем отца первого короля государства Угьена Вангчука Джигме Намгьяла. Головной убор короля Бутана символизирует идею движения от борьбы и хаоса к стабильности и миру.

[ + – ] Королева Бутана Джецун Пемы во время свадебной церемонии Фото: Getty Images

[ + – ] Корону Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука украшает ворон Фото: Getty Images

Фокус ранее писал о том, что королева Великобритании прервет свой отпуск в Шотландии ради нового премьера.