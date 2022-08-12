Топ-5 дивовижних корон в історії монархій

Головні убори королів і королев часто прикрашені дорогоцінним камінням та оздоблені розкішними тканинами.

Королівські корони — один із культових аксесуарів монархів. Позолочені витвори мистецтва, декоровані дорогоцінним камінням, монарші особи надягають через особливі урочисті приводи: під час коронації чи відкриття парламенту. Корони монархів зазвичай оздоблені розкішними тканинами, на кшталт оксамиту чи парчі, а також прикрашені символічними мотивами та емблемами, які вказують на національний обов'язок кожного власника.

Є ті витвори мистецтва, які належали монархам з початку XX століття та на які варто звернути особливу увагу. Зокрема корона королеви Вікторії, державна діадема Георга IV, і навіть головний убір королеви Норвегії.

Корона Єлизавети II

Імператорська корона Великобританії є однією з найдивовижніших серед багатьох прикрас монархів. Вона декорована 2 901 каменем, зокрема 2 868 діамантами, 17 сапфірами, 11 смарагдами та 269 перлинами. Серед декору корони є частина знаменитого діаманта "Куллінана II", а також "Сапфір Стюарт" та "Сапфір Святого Едуарда".

Корону, виготовлену Garrard, вперше приміряв король Георг VI у 1937 році, а потім вона перейшла до його дочки, королеви Єлизавети II.

Як відомо, перед коронацією Її Величності довелося якийсь час тренуватися, щоб утримати розкішний витвір мистецтва в себе на голові. Для цього корону таємно привезли до Палацу за кілька днів до урочистої події. Через багато років Єлизавета II жартівливо згадувала, що боялася, щоб корона не зламала їй шию, такою важкою вона була.

[ + – ] Королева Єлизавета II у короні Георга VI Фото: Getty Images

Діадема Георга IV

На щорічному відкритті британського парламенту Єлизавета II з'являється у діамантовій діадемі Георга IV, зробленій 1820 року. Це одна з найкрасивіших прикрас британських монархів. Корона складається з 1 333 діамантів, зокрема жовтого діаманта вагою чотири карати, розташованого в центрі головного убору. Твір мистецтва прикрашений алмазними зображеннями троянд, трилисника і будяка, що символізують квіткові емблеми Англії, Ірландії та Шотландії.

[ + – ] Єлизавета II у діамантовій діадемі Георга IV Фото: Getty Images

[ + – ] Єлизавета II у діамантовій діадемі Георга IV

Маленька діадема королеви Вікторії

Королева Вікторія у 1871 році після смерті свого коханого чоловіка принца Альберта попросила майстрів зробити для неї легку корону, яку вона змогла б носити поверх жалобного головного убору. Лондонський ювелір Garrard виконав прохання монарха і виготовив для неї невелику, але дивовижну своїми прикрасами корону. Розкішна оправа викладена з 1 187 діамантів, які складали геральдичні лінії та хрести.

Майбутнє подружжя спадкоємців королеви Вікторії, серед яких були королева Олександра та королева Марія, продовжували носити корону протягом усього ХХ століття.

[ + – ] Королева Олександра 1901 року в короні королеви Вікторії Фото: Getty Images

Корона королеви Норвегії

Корона королеви Норвегії складається з синьої емалі, прикрашеної 153 перлинами та великим аметистом у центрі. Серед інших дорогоцінних каменів, якими декорований головний убір, є аметисти, цитрини, хризопрази та топази. На оксамитовій підкладці вишиті язики полум'я із дрібними перлинами.

Востаннє корону можна було побачити під час коронації Хокона VII та його дружини Мод Уельської у 1905 році.

[ + – ] Королева Норвегії Мод Уельська у короні Фото: Getty Images

[ + – ] Королева Норвегії Мод Уельська у короні Фото: Getty Images

Королева Бутану

Замість дорогоцінного каміння головний убір королеви Бутану Джецун Пеми, який вона одягла в день свого весілля, розшитий парчою із зображенням двох феніксів, що символізують щасливі стосунки між королем і королевою.

Не менш вражаючим виглядає корона її чоловіка, короля Бутану Джігме Кхесара Намг'яла Вангчука. Його головний убір вінчає постать ворона. Це національний символ Бутану, що втілює божественного покровителя Махакалу. Корона зроблена у 1907 році. За основу майстра взяли бойовий шолом батька першого короля держави Уг'єна Вангчука Джігме Намг'яла. Головний убір короля Бутану символізує ідею руху від боротьби та хаосу до стабільності та миру.

[ + – ] Королева Бутану Джецун Пеми під час весільної церемонії Фото: Getty Images

[ + – ] Корону Джігме Кхесара Намг'яла Вангчука прикрашає ворон Фото: Getty Images

Фокус раніше писав про те, що королева Великобританії перерве свою відпустку в Шотландії заради нового прем'єра.