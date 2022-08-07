З Балморалу — у Віндзор. Королева Єлизавета перерве відпустку в Шотландії заради нового прем'єра
Її Величність перерве відпустку, щоб особисто прийняти відставку в Бориса Джонсона та представити нового прем'єр-міністра.
Королева Великобританії Єлизавета II перерве свою відпустку в Шотландії заради бесіди з новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на анонімні джерела.
"Її величність не очікує, що новий прем'єр-міністр приїде в Шотландію, тож планує приїхати для зустрічі з ним", — пише видання.
Імовірно, зустріч Єлизавети II з новим главою уряду може відбутися 6 вересня. Саме в цей день Борис Джонсон офіційно подасть прохання про відставку особисто королеві.
Потім монарх запросить кандидата, що переміг, від консерваторів стати прем'єр-міністром і оголосить його ім'я. Очікується, що він зустрінеться з королевою, щоб офіційно ухвалити запрошення.Важливо
Наразі невідомо, де саме відбудеться офіційна частина призначення нового глави уряду. Це може бути Букінгемський палац або Віндзорський замок.
Зауважимо, що традиційно королева Великобританії перебуває в Балморалі до початку жовтня та не перериває свій відпочинок. Однак, як інформує Daily Mail, візит королеви Єлизавети, пов'язаний із призначенням нового прем'єра, буде коротким, і вона повернеться в замок Балморал, щоб продовжити свою відпустку.
Нагадаємо, 7 липня 2022 року Борис Джонсон пішов у відставку з посади голови британського уряду та голови Консервативної партії. Вибори наступного прем'єр-міністра Великобританії відбудуться 5 вересня цього ж року. І найімовірнішим переможцем голосування є глава МЗС Великобританії Ліз Трасс.
Раніше міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс оголосила про свої амбіції на крісло глави британського уряду й дала першу передвиборчу обіцянку. Вона пообіцяла розправитися з Путіним, якщо змінить Джонсона.