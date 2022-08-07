Из Балморала — в Виндзор. Королева Елизавета прервет отпуск в Шотландии ради нового премьера

Ее Величество прервет отпуск, чтобы лично принять отставку у Бориса Джонсона и представить нового премьер-министра.

Королева Великобритании Елизавета II прервет свой отпуск в Шотландии ради беседы с новым премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимные источники.

"Ее величество не ожидает, что новый премьер-министр приедет в Шотландию, поэтому планирует приехать для встречи с ним", — пишет издание.

Предположительно встреча Елизавета II с новым главой правительства может состояться 6 сентября. Именно в этот день Борис Джонсон официально подаст прошение об отставке лично королеве.

Затем монарх пригласит победившего кандидата от консерваторов стать премьер-министром и объявит его имя. Ожидается, что он встретится с королевой, чтобы официально принять приглашение.

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Пока что неизвестно, где именно пройдет официальная часть назначения нового главы правительства. Это может быть либо Букингемский дворец, либо Виндзорский замок.

Заметим, что традиционно королева Великобритании находится в Балморале до начала октября и не прерывает свой отдых. Однако, как информирует Daily Mail, визит королевы Елизаветы, связанный с назначением нового премьера, будет кратким, и она вернется в замок Балморал, чтобы продолжить свой отпуск.

Напомним, 7 июля 2022 Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы британского правительства и главы Консервативной партии. Выборы следующего премьер-министра Великобритании пройдут 5 сентября этого же года. И наиболее вероятным победителем голосования является глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о своих амбициях на кресло главы британского правительства и дала первое предвыборное обещание. Она пообещала расправиться с Путиным, если сменит на посту Джонсона.