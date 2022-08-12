Дэвид и Виктория Бекхэмы отреагировали на интервью Бруклина об их вражде

Ходили слухи, что причиной трудных отношений Бекхэмов и супруги их старшего сына стало свадебное платье Николы Пельтц.

Дэвид и Виктория Бекхэм на днях отреагировали на скандальное интервью их старшего сына Бруклина и его супруги американской актрисы Николы Пельтц для Variety. У себя в соцсетях пара опубликовала скриншот с фотографией наследника на обложке журнала и похвалили его внешний вид. Об этом пишет издание Hellomagazine.

"Хорошо выглядишь, сын", — нежно написал Дэвид, поделившись снимком в историях в Instagram. Его супруга Виктория также написала: "Хорошо выглядишь, Бруклин!", опубликовав фото стильной обложки.

[ + – ] Скриншот stories из Instagram Виктории Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Как известно, недавно Никола Пельтц рассказала в интервью изданию о том, откуда поползли слухи об их трудных отношениях с семьей Бекхэмов. По словам супруги Бруклина, все началось с того, что она выбрала свадебное платье от Valentino, а не платье, созданное ее свекровью.

Никола отметила, что у нее не было откровенного разговора с Викторией. То есть свекровь не говорила, что Никола не может надеть платье другого бренда, и та не говорила ей, что не хочет носить платье, сделанное в ее ателье. Но именно с этого неудачного случая началась их молчаливая вражда.

"Я собиралась и очень хотела (выбрать платье ее бренда), но через несколько месяцев она поняла, что ее ателье не может этого сделать, поэтому мне пришлось выбрать другое платье" — призналась знаменитость.

А ее супруг, 23-летний Бруклин добавил, что якобы никакой особой вражды нет, "все ладят, и это хорошо".

Однако так ли это — вопрос остается открытым. Ходили слухи, что Никола и вовсе не хотела, чтобы Виктория была на свадьбе. Но так как такой шаг был бы слишком скандальным, родителей Бруклина все же пригласили, но при этом они не оказались в центре внимания, что в очередной раз обидело Викторию. Не понравилось жене Дэвида Бекхэма и то, что некоторые глянцевые издания стали называть Николу Пельтц "новой миссис Бекхэм".

Впрочем, пока пара не собирается как-то подтверждать или опровергать подобные слухи. Как известно, Никола и Бруклин живут в Майами, где старший сын Бекхэмов ведет кулинарный блог и редко общается с родителями.

Ранее Фокус писал о том, что Никола Пельтц призналась, что родители воспитывали ее в строгости, из-за чего ей бывает трудно показывать свои эмоции на публике.