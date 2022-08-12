Девід і Вікторія Бекхеми відреагували на інтерв'ю Брукліна про їхню ворожнечу

Ходили чутки, що причиною важких стосунків Бекхемів і дружини їхнього старшого сина стала весільна сукня Ніколи Пельтц.

Девід і Вікторія Бекхем днями відреагували на скандальне інтерв'ю їхнього старшого сина Брукліна та його дружини американської актриси Ніколи Пельтц для Variety. У себе в соцмережах пара опублікувала скриншот із фотографією спадкоємця на обкладинці журналу та похвалили його зовнішній вигляд. Про це пише видання Hellomagazine.

"Маєш гарний вигляд, сину", — ніжно написав Девід, поділившись знімком в історіях в Instagram. Його дружина Вікторія також написала: "Маєш гарний вигляд, Брукліне!" — опублікувавши фото стильної обкладинки.

[ + – ] Скриншот stories із Instagram Вікторії Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Як відомо, нещодавно Нікола Пельтц розповіла в інтерв'ю виданню про те, звідки поповзли чутки про їхні важкі стосунки з родиною Бекхемів. За словами дружини Брукліна, все почалося з того, що вона обрала весільну сукню від Valentino, а не сукню, створену її свекрухою.

Нікола зазначила, що вона не мала відвертої розмови з Вікторією. Тобто свекруха не говорила, що Нікола не може одягнути сукню іншого бренду, і та не говорила їй, що не хоче носити сукню, зроблену в її ательє. Але саме з цього невдалого випадку почалася їхня мовчазна ворожнеча.

"Я збиралася й дуже хотіла (вибрати сукню її бренду), але через кілька місяців вона зрозуміла, що її ательє не може цього зробити, тому мені довелося вибрати іншу сукню", — зізналася знаменитість.

А її чоловік, 23-річний Бруклін додав, що нібито ніякої особливої ворожнечі немає, "всі ладнають, і це добре".

Однак чи так це питання залишається відкритим. Ходили чутки, що Нікола зовсім не хотіла, щоб Вікторія була на весіллі. Але оскільки такий крок був би надто скандальним, батьків Брукліна все ж таки запросили, але при цьому вони не опинилися в центрі уваги, що вкотре образило Вікторію. Не сподобалося дружині Девіда Бекхема й те, що деякі глянцеві видання почали називати Ніколу Пельтц "новою місіс Бекхем".

Утім, поки що пара не збирається якось підтверджувати або спростовувати подібні чутки. Як відомо, Нікола та Бруклін живуть у Маямі, де старший син Бекхемів веде кулінарний блог і рідко спілкується з батьками.

Раніше Фокус писав про те, що Нікола Пельтц зізналася, що батьки виховували її в суворості, через що їй буває важко показувати свої емоції на публіці.