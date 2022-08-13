Будь худой, как модель. 7 шагов, чтобы похудеть за 10 дней

Как быстро убрать жир на животе и показать всем красивый пресс

Ты часто пропускаешь занятия в спортзале и мало двигаешься в последнее время, и вдруг понимаешь, что через неделю у тебя свадьба и все еще лето, и есть повод одеться сексуально. Об этом пишет thenewsdept.

Вы хотите надеть обтягивающее платье, но переживаете, что ваша не очень стройная фигура в последнее время не позволяет вам надеть любимую летнюю одежду. Это заставляет вас беспокоиться о том, как избавиться от жира на животе и бедрах. Вы не можете слишком быстро устранить жировые отложения, но вы можете довольно легко избавиться от жира на животе, уменьшив общий процент жира в организме. Более того, вам не нужно полностью менять свои ежедневные привычки, чтобы добиться плоского живота и модельной стройности за 7 дней! Следуйте этим 7 советам, чтобы похудеть и показать пресс, о котором вы всегда мечтали!

Постоянная практика

Фото: Getty Images

Если вы хотите одновременно нарастить мышечную массу и сжечь жир, вам следует заниматься круговыми тренировками три дня в неделю. Как вы можете достичь этого? Побалуйте себя упражнениями для всего тела, такими как выпады, отжимания и отжимания в наборе из 15 повторений. Не забывайте прыгать на скакалке в течение одной минуты после каждого упражнения. Вы должны сжигать от 500 до 600 калорий за тренировку.

Регулярная тренировка пресса

Фото: Getty Images

Если вам интересно, как быстро избавиться от жира на животе, добавьте тренировку пресса в свой список советов по избавлению от жира на животе. Так три раза в неделю: делайте скручивания и подъемы ног в трех подходах по 20 повторений. Кроме того, выполняйте планку, удерживая тело в положении отжимания на локтях в течение 30–60 секунд в четырех подходах.

Здоровое и регулярное питание

Фото: Getty Images

Тип пищи, которую вы едите в этот период, жизненно важен для достижения любых изменений. Натуральные продукты, такие как фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб и макаронные изделия, курица, говядина, рыба и нежирные молочные продукты, должны заменить обработанные продукты с сахаром.

Исключить из рациона соль

Фото: Getty Images

Сократите потребление натрия, чтобы свести к минимуму задержку воды. Это означает, что вам следует избегать соли. Вместо этого вы можете приправить свою еду несолеными травами и специями.

Регулярно пейте воду

Потребляйте достаточное количество воды, чтобы вымыть эти токсины. Это даст вам двойную пользу: сияющую кожу и плоский живот. Питьевая вода означает не только выпивание галлонов воды в день, но и употребление полезных напитков, таких как антиоксидантный зеленый чай и свежие овощные и фруктовые соки.

Держитесь дальше от алкогольных напитков

Фото: Getty Images

Алкоголь может вызвать вздутие живота. Держитесь подальше от алкоголя хотя бы на этой неделе, чтобы получить идеальный животик для облегающего платья или шелковой накидки на пляже.

Контролируйте свои стрессовые состояния

Стресс и беспокойство могут вызвать перепроизводство определенного гормона кортизола, который способствует увеличению веса в области живота. Так что постарайся быть крутым и держите себя в руках, насколько это возможно!

Общие упражнения для уменьшения жира на животе

Вот несколько общих упражнений, которые нужно выполнять, пытаясь сделать талию стройной.

Медвежий обход

Начните с того, что встаньте на четвереньки. Ваши бедра должны быть на одной линии с коленями, а руки должны быть под плечами. Слегка приподнимите колени над землей. Убедитесь, что ваша спина прямая, а ноги и ступни на ширине плеч. Переместите правую руку и левую ногу вперед. Теперь сделайте то же самое с другой ногой и рукой. Повторите движение, поменяв сторону.

Упражнения на вело тренажере

Лягте на спину, вытянув ноги и вытянув руки вдоль туловища. Положите руку за голову (не зафиксируйтесь) и попытайтесь оторвать плечи и верхнюю часть спины от земли. В то же время согните левое колено и подтяните его к груди, а правый локоть переместите к центру. Ваши колени и локти должны встретиться посередине. Сделайте паузу, а затем верните ногу и руку в исходную точку. Проделайте то же упражнение с другим локтем и коленом.

После чего лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол. Положите обе руки за голову, не напрягая шею. Теперь поднимите верхнюю часть тела от земли к коленям. Не забывайте дышать при этом. Задержитесь на 2-3 секунды, затем медленно опуститесь, чтобы вернуться в исходную точку. Вдохните, когда вы опускаетесь.

Силовые упражнения

Лягте на спину, ноги вместе, руки под бедрами. Поднимите правую ногу над землей немного выше уровня бедра. В то же время поднимите левую ногу на несколько дюймов над землей. Ваша спина должна быть на земле. Задержитесь в этом положении на 5 секунд, затем сделайте покачивающие движения, меняя положение ног. Чтобы усложнить это упражнение, оторвите голову и шею от земли.

Фото: The Conversation

Лягте на спину и вытяните руки за голову. Ноги должны быть сведены вместе, а пальцы ног вытянуты. Удерживая ноги прямыми, поднимите их вверх и одновременно оторвите верхнюю часть тела от земли. Дотянитесь до пальцев ног, удерживая туловище в напряжении. Опустите их и вернитесь в исходное положение.