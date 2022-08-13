Будь худою, як модель. 7 кроків, щоб схуднути за 10 днів

Як швидко прибрати жир на животі та показати всім красивий прес

Ти часто пропускаєш заняття у спортзалі й мало рухаєшся останнім часом, і раптом розумієш, що через тиждень у тебе весілля та все ще літо, і є привід одягнутися сексуально. Про це пише newsdept.

Ви хочете вдягнути сукню, що обтягує, але переживаєте, що ваша не дуже струнка фігура останнім часом не дозволяє вам одягнути улюблений літній одяг. Це змушує вас турбуватися про те, як позбутися жиру на животі та стегнах. Ви не можете занадто швидко усунути жирові відкладення, але ви можете досить легко позбутися жиру на животі, зменшивши загальний відсоток жиру в організмі. Більше того, вам не потрібно повністю змінювати свої щоденні звички, щоб досягти плоского живота та модельної стрункості за 7 днів! Дотримуйтесь цих 7 порад, щоб схуднути та показати прес, про який ви завжди мріяли!

Постійна практика

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Якщо ви хочете одночасно наростити м'язову масу та спалити жир, вам слід займатися круговими тренуваннями три дні на тиждень. Як ви можете досягти цього? Побалуйте себе вправами для всього тіла, такими як випади, віджимання та віджимання у наборі з 15 повторень. Не забувайте стрибати на скакалці протягом однієї хвилини після кожної вправи. Ви повинні спалювати від 500 до 600 калорій за тренування.

Регулярне тренування преса

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Якщо вам цікаво, як швидко позбутися жиру на животі, додайте тренування преса до свого списку порад щодо позбавлення жиру на животі. Так тричі на тиждень: робіть скручування та підйоми ніг у трьох підходах по 20 повторень. Крім того, виконуйте планку, утримуючи тіло у положенні віджимання на ліктях протягом 30-60 секунд у чотирьох підходах.

Здорове та регулярне харчування

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Тип їжі, яку ви їсте в цей період, є життєво важливим для досягнення будь-яких змін. Натуральні продукти, такі як фрукти, овочі, цілозерновий хліб та макаронні вироби, курка, яловичина, риба та нежирні молочні продукти повинні замінити оброблені продукти з цукром.

Виключити з раціону сіль

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Зменште споживання натрію, щоб мінімізувати затримку води. Це означає, що вам слід уникати солі. Натомість ви можете приправити свою їжу несоленими травами та спеціями.

Регулярно пийте воду

Використовуйте достатньо води, щоб вимити ці токсини. Це дасть вам подвійну користь: сяючу шкіру та плоский живіт. Питна вода означає не тільки випивання галонів води на день, але й вживання корисних напоїв, таких як антиоксидантний зелений чай та свіжі овочеві та фруктові соки.

Тримайтеся далі від алкогольних напоїв

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Алкоголь може спричинити здуття живота. Тримайтеся подалі від алкоголю хоча б на цьому тижні, щоб отримати ідеальний животик для сукні або шовкової накидки на пляжі.

Контролюйте свої стресові стани

Стрес і занепокоєння можуть викликати надвиробництво певного гормону кортизолу, який сприяє збільшенню ваги в ділянці живота. Так що постарайся бути крутою і тримайся в руках, наскільки це можливо!

Загальні вправи для зменшення жиру на животі

Ось кілька загальних вправ, які потрібно виконувати, намагаючись зробити талію стрункою.

Ведмежий обхід

Почніть з того, що встаньте на карачки. Ваші стегна мають бути на одній лінії з колінами, а руки мають бути під плечима. Злегка підніміть коліна над землею. Переконайтеся, що ваша спина пряма, а ноги та ступні на ширині плечей. Перемістіть праву руку та ліву ногу вперед. Тепер зробіть те саме з іншою ногою і рукою. Повторіть рух, змінивши бік.

Вправи на вело тренажері

Ляжте на спину, витягнувши ноги й витягнувши руки вздовж тулуба. Покладіть руку за голову (не зафіксуйтеся) та спробуйте відірвати плечі та верхню частину спини від землі. Водночас зігніть ліве коліно і підтягніть його до грудей, а правий лікоть перемістіть до центру. Ваші коліна та лікті повинні зустрітися посередині. Зробіть паузу, а потім поверніть ногу та руку у вихідну точку. Виконайте ту ж вправу з іншим ліктем і коліном.

Після чого ляжте на спину, зігнувши коліна і поставивши стопи на підлогу. Покладіть обидві руки за голову, не напружуючи шию. Тепер підніміть верхню частину тіла від землі до колін. Не забувайте при цьому дихати. Затримайтеся на 2-3 секунди, потім повільно опустіться, щоб повернутися до вихідної точки. Вдихніть, коли ви опускаєтесь.

Силові вправи

Ляжте на спину, ноги разом, руки під стегнами. Підніміть праву ногу над землею трохи вище за рівень стегна. У той самий час підніміть ліву ногу кілька дюймів над землею. Ваша спина має бути на землі. Затримайтеся в цьому положенні на 5 секунд, потім зробіть рухи, що похитують, змінюючи положення ніг. Щоб ускладнити цю вправу, відірвіть голову та шию від землі.

Фото: The Conversation

Ляжте на спину і витягніть руки за голову. Ноги мають бути зведені разом, а пальці ніг витягнуті. Утримуючи ноги прямими, підніміть їх угору і водночас відірвіть верхню частину тіла землі. Дотягніться до пальців ніг, утримуючи тулуб у напрузі. Опустіть їх та поверніться у вихідне положення.