Дженнифер Лопес отправилась с детьми на прогулку в невероятно роскошном платье

Для выхода на публику Лопес выбрала образ, который выделил ее в толпе и привлек внимание, от недостатка которого знаменитость и так не страдает.

53-летняя америкнская певица и актриса Дженнифер Лопес с 14-летней дочерью Эмме и 13-летней падчерицей Серафиной Аффлек отправилась на прогулку выходного дня в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

Сначала троица пообедала в ресторане Sadelle's, а затем артистка была замечена на выходе из бродвейского мюзикла "Чем дальше в лес" в театре Сент-Джеймс.

Для выхода Джей Ло нарядилась поистине роскошно. На ней было переливающееся сиреневое кружевное платье с длинными рукавами и асиметричной юбкой. Образ дополняли накладной белый воротник и серебристые туфли на массивной платформе и высоком каблуке, которые существенно увеличили рост знаменитости. Бело-золотая сумочка Valentino, коричневые солнцезащитные очки, пара блестящих серег и несколько колец на пальцах завершали ансамбль.

[ + – ] Дженнифер Лопес выглядела так, словно вышла на красную дорожку Фото: Getty Images

В отличие от роскошного аутфита своей знаменитой матери, ее 14-летняя дочь Эмма, которую Лопес представила ка небинарную персону, выглядела куда скромнее в коричневой рубашке с длинными рукавами, надетой поверх белой футболки, голубых джинсах, кроссовках Vans и круглых очках в черной оправе.

Дочь Бена Аффлека от брака с Дженнифер Гарнер Серафина была так же скромна, как и ее сводная сетсра. Она надела синюю рубашку на пуговицах, заправив ее в ярко-зеленые брюки с черным цветочным принтом, обула грубые черные ботинки и слушала музыку на своем iPhone.

Ранее в тот же день Лопес была замечена с Эмме, второй падчерицей, 16-летней Вайолет, 16 лет, и своей 51-летней сестрой Линдой Лопес в Bergdorf Goodman за покупками. На шопинг Дженнифер надела белую свободную блузу и серые облегающие шорты, дополнив ансамбль сумкой-шоппером Gucci и широкими солнцезащитными очками-авиаторами.

Ранее мы писали о том, что Лопес на отдыхе на Капри показала свою настоящую фигуру, не став играть с цветом и фоторедактором. Она также продемонстрировала, как эффектно сочетать вещи оверсайз в летних ансамблях.