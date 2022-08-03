Без фотошопа: Дженнифер Лопес показала настоящую фигуру на отдыхе

Лопес после концерта на Капри решила отдохнуть у воды и позагорать под ярким солнцем.

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветилась на отдыхе в ярком и по-настоящему летнем виде. Фотографии появились в фан-пабликах знаменитости в социальных сетях.

На снимках Дженнифер нежится сразу на двух гамаках со стаканом то ли напитка, то ли коктейля с о льдом и грейпфрутом в руках. На ней – желтый сдельный купальник, большие солнцезащитные очки, а на голове – дорогая косынка. В ушах певицы – крупные золотые серьги-кольца, а на левой руке можно рассмотреть помолвочное кольцо с зеленым бриллиантом и обручальное кольцо.

Певица, которая недавно вышла замуж за Бена Аффлека и даже слетала с ним в медовый месяц в Париж, демонстрирует чистое лицо, практически без макияжа: на нем только едва заметна помада на губах. Также на кадрах можно рассмотреть более пристально ее фигуру, не отредактированную с помощью фотошопа. Знаменитость не избежала возрастных изменений, и в определенных ракурсах ее кожа выглядит местами немного дряблой, а также заметна небольшая складка на животе.

Не так давно певица, которая является владелицей косметического бренда, поделилась серией рекламных фотографий, на одной из которых позирует полностью обнаженной. Таким образом она прорекламировала свой новый крем для ягодиц, который помогает избавиться от целлюлита.

Ранее она опубликовала видео, где ее можно увидеть в разнообразных купальниках.