53-летняя Дженнифер Лопес снялась обнаженной в рекламе крема для ягодиц (видео)

По словам Лопес, ее мать безуспешно пыталась бороться с целлюлитом, и это сподвигло певицу обратиться к ученым, которые и помогли создать ей чудо-крем.

Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес, которая 24 июля отметила свой 53-й день рождения, снова сумела удивить сотни миллионов фанатов. Если в прошлом году в этот день она опубликовала снимки поцелуя с Беном Аффлеком, подтвердив их воссоединение, то в 2022-м Джей Ло, теперь уже жена оскароносного актера, поделилась серией снимков и видео из рекламной кампании крема для ягодиц собственного бренда, позируя на одном из них абсолютно обнаженной и демонстрируя идеальное тело.

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Новая линейка косметики от JLo Beauty называется JLo Body.

"У нас уже есть несколько замечательных продуктов, направленных на подтяжку и укрепление кожи лица, поэтому продукт для тела, решающий те же проблемы, стал для нас естественным следующим шагом. Кроме того, ягодицы – это была часть тела, для которой наши потребители хотели целевое лечение, но не могли найти его на рынке", – рассказала Лопес в интервью People.

По словам знаменитости, новый продукт – это то, о чем она думала "всю свою жизнь", ведь она выросла, наблюдая за борьбой своей матери с целлюлитом и расстраиваясь из-за отсутствия решений.

"Я помню, как она хотела, чтобы была какая-то волшебная формула, которая просто заставит его исчезнуть. И правда в том, что мы знаем, что этого не существует".

Но что действительно существует, так это команда ученых и химиков JLo Beauty, которая смогла создать продукт, дающий заметные результаты.

"Работая с учеными, мы обнаружили, что это действительно улучшает внешний вид кожи. Мы не просто берем случайный крем и пишем на нем мое имя. Оно работает", – подчеркнула Дженнифер. Она рассказала о формуле, которая содержит розовый перец для смягчения растяжек, экстракт семян гуараны для разглаживания, кофеин для подтяжки и пептиды для повышения упругости и производства коллагена, а также мощные увлажнители, такие как сквален, масло ши и гиалуроновая кислота.

Певица уверяет, что этот крем действительно способен сделать ягодицы более подтянутыми. Его можно также использовать на руках, талии и бедрах.

По словам Лопес, забота о себе ведет к уверенности:

"Я чувствую себя наиболее уверенно, когда высыпаюсь, практикую свои аффирмации и занимаюсь уходом за кожей, фитнесом и питанием. Когда я выхожу из ритма, я не в себе. Это можно сравнить с подготовкой к выступлению.Чем больше я репетирую, тем последовательнее я на репетициях, тем увереннее я выхожу на сцену".

Напомним, Лопес вышла замуж за Бена Аффлека. Дженнифер и ее супруг отправились в медовый месц в Париж. Во время прогулки по реке Аффлек уснул.