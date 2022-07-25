53-річна Дженніфер Лопес знялася оголеною в рекламі крему для сідниць (відео)

За словами Лопес, її мати безуспішно намагалася боротися з целюлітом, і це спонукало співачку звернутися до вчених, які й допомогли створити їй диво-крем.

Американська акторка, співачка та бізнесвумен Дженніфер Лопес, яка 24 липня відзначила свій 53-ий день народження, знову зуміла здивувати сотні мільйонів фанатів. Якщо торік цього дня вона опублікувала знімки поцілунку з Беном Аффлеком, підтвердивши їхнє возз'єднання, то 2022-го Джей Ло, тепер уже дружина оскароносного актора, поділилася серією знімків і відео з рекламної кампанії крему для сідниць власного бренду, позуючи на одному з них абсолютно оголеною та демонструючи ідеальне тіло.

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Нова лінійка косметики від JLo Beauty називається JLo Body.

"У нас вже є кілька чудових продуктів, спрямованих на підтяжку та зміцнення шкіри обличчя, тому продукт для тіла, який вирішує ті ж проблеми, став для нас природним наступним кроком. Крім того, сідниці — це була частина тіла, для якої наші споживачі хотіли цільове лікування, але не могли знайти його на ринку", — розповіла Лопес в інтерв'ю People.

За словами знаменитості, новий продукт — це те, про що вона думала "все своє життя", адже вона виросла, спостерігаючи за боротьбою своєї матері з целюлітом і засмучуючись через відсутність рішень.

"Я пам'ятаю, як вона хотіла, щоб була якась чарівна формула, яка просто змусить його зникнути. І правда в тому, що ми знаємо, що цього не існує".

Але що дійсно існує, так це команда вчених і хіміків JLo Beauty, яка змогла створити продукт, що дає помітні результати.

"Працюючи з науковцями, ми виявили, що це справді покращує зовнішній вигляд шкіри. Ми не просто беремо випадковий крем і пишемо на ньому моє ім'я. Воно працює", — наголосила Дженніфер. Вона розповіла про формулу, яка містить рожевий перець для пом'якшення розтяжок, екстракт насіння гуарани для розгладження, кофеїн для підтяжки та пептиди для підвищення пружності й виробництва колагену, а також потужні зволожувачі, такі як сквален, олія ши та гіалуронова кислота.

Співачка запевняє, що цей крем справді здатний зробити сідниці підтягнутішими. Його можна також використовувати на руках, талії та стегнах.

За словами Лопес, турбота про себе веде до впевненості:

"Я почуваюся найвпевненіше, коли висипаюся, практикую свої афірмації та займаюся доглядом за шкірою, фітнесом і харчуванням. Коли я виходжу з ритму, я не в собі. Це можна порівняти з підготовкою до виступу. Чим більше я репетирую, тим послідовніша я на репетиціях, тим впевненіше я виходжу на сцену".

Нагадаємо, Лопес вийшла заміж за Бена Аффлека. Дженніфер і її чоловік вирушили на медовий місяць у Париж. Під час прогулянки річкою Аффлек заснув.