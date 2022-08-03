Без фотошопу: Дженніфер Лопес показала справжню фігуру на відпочинку

Лопес після концерту на Капрі вирішила відпочити біля води та позасмагати під яскравим сонцем.

53-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес засвітилася на відпочинку в яскравому та по-справжньому літньому вигляді. Фото з'явилися у фан-пабліках знаменитості у соціальних мережах.

На знімках Дженніфер ніжиться відразу на двох гамаках зі склянкою чи то напою, чи то коктейлю з льодом і грейпфрутом у руках. На ній — жовтий суцільний купальник, великі сонцезахисні окуляри, а на голові — дорога косинка. У вухах співачки — великі золоті сережки-кільця, а на лівій руці можна розглянути заручальну каблучку із зеленим діамантом та обручку.

Співачка, яка нещодавно одружилася з Беном Аффлеком і навіть злітала з ним у медовий місяць у Париж, демонструє чисте обличчя, практично без макіяжу: на ньому тільки ледь помітна помада на губах. Також на кадрах можна розглянути уважніше її фігуру, не відредаговану за допомогою фотошопу. Знаменитість не уникла вікових змін, і в певних ракурсах її шкіра виглядає подекуди трохи в'ялою, а також помітна невелика складка на животі.

Нещодавно співачка, яка є власницею косметичного бренду, поділилася серією рекламних фото, на одній з яких позує повністю оголеною. Так вона прорекламувала свій новий крем для сідниць, який допомагає позбавитися целюліту.

Раніше вона опублікувала відео, де її можна побачити у різноманітних купальниках.