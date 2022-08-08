Дженнифер Лопес показала, как сочетать вещи оверсайз летом

Певица отдала предпочтение удобным вещам.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала подкачанный живот, появившись на улицах Санта-Моники (Калифорния) в стильном спортивном ансамбле. Для выхода она выбрала укороченный легкий белый свитер, открывающий ее живот, и широкие светлые штаны с накладными карманами и завязкой на поясе. Образ она дополнила сумкой-шопером Dior и солнцезащитными очками.

Темно-каштановые волосы звезды были разделены пробором посередине и спадали прямо по бокам ее загорелого лица. Дженнифер пребывала в отличном настроении и буквально светилась от счастья. Она много смеялась и выглядела очень радостной.

В таком виде знаменитость приехала в свою студию звукозаписи, где еще в феврале закончила работу над новым альбомом и треком Marry Me для одноименного фильма, где сыграла главную роль.

Это был первый альбом, который она выпустила с 2014 года, сосредоточившись больше на актерской карьере. Фильмы "Мать" и "Свадьба из дробовика" с ее участием в настоящее время находятся на стадии постпродакшна.

В июне Лопес вышла замуж за оскароносного Бена Аффлека. Пара связала себя узами брака на тайной церемонии в Лас-Вегасе. В медовый месяц пара отправилась в Париж.

15 августа запланированы свадебные торжества в имении Аффлека в Джорджии, где звезды соберут всех друзей и родных, чтобы наконец отметить торжество с должным их статусу размахом.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес во время отдыха на Капри продемонстрировала свое тело без фотошопа. Яркий сдельный купальник не смог полностью скрыть возрастные изменения ее фигуры, и в камеру попали складка на животе и дряблая кожа.