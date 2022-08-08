Дженніфер Лопес показала, як поєднувати речі оверсайз влітку

Співачка віддала перевагу зручним речам.

53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес продемонструвала підкачаний живіт, з'явившись на вулицях Санта-Моніки (Каліфорнія) у стильному спортивному ансамблі. Для виходу вона вибрала укорочений легкий білий светр, що відкриває її живіт, і широкі світлі штани з накладними кишенями та зав'язкою на поясі. Образ вона доповнила сумкою-шопером Dior і сонцезахисними окулярами.

Темно-каштанове волосся зірки було розділене проділом посередині та спадало прямо з обох боків її засмаглого обличчя. Дженніфер була у чудовому настрої і буквально світилася від щастя. Вона багато сміялася і була дуже радісною.

У такому вигляді знаменитість приїхала до своєї студії звукозапису, де ще в лютому закінчила роботу над новим альбомом і треком Marry Me для однойменного фільму, де зіграла головну роль.

Це був перший альбом, який вона випустила з 2014 року, зосередившись на акторській кар'єрі. Фільми "Мати" та "Весілля з дробовика" за її участю нині перебувають на стадії постпродакшну.

У червні Лопес вийшла заміж за оскароносного Бена Аффлека. Пара пов'язала себе узами шлюбу на таємній церемонії у Лас-Вегасі. У медовий місяць пара вирушила в Париж.

15 серпня заплановані весільні урочистості в маєтку Аффлека в Джорджії, де зірки зберуть усіх друзів і рідних, щоб нарешті відсвяткувати урочистість з належним їхньому статусом розмахом.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Лопес під час відпочинку на Капрі продемонструвала своє тіло без фотошопу. Яскравий суцільний купальник не зміг повністю приховати вікові зміни її фігури, і в камеру потрапили складка на животі та в'яла шкіра.