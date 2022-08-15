Дженніфер Лопес вирушила з дітьми на прогулянку в неймовірно розкішній сукні

Для виходу на публіку Лопес обрала образ, який виділив її в натовпі та привернув увагу, від нестачі якої знаменитість і так не страждає.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес із 14-річною дочкою Емме та 13-річною падчеркою Серафіною Аффлек вирушила на прогулянку вихідного дня в Нью-Йорку, пише Daily Mail.

Спочатку трійця пообідала в ресторані Sadelle's, а потім акторку помітили на виході з бродвейського мюзиклу "Чим далі в ліс" у театрі Сент-Джеймс.

Для виходу Джей Ло вбралася справді розкішно. На ній була бузкова мереживна сукня з довгими рукавами і асиметричною спідницею. Образ доповнювали накладний білий комір та сріблясті туфлі на масивній платформі та високих підборах, які суттєво збільшили ріст знаменитості. Біло-золота сумочка Valentino, коричневі сонцезахисні окуляри, пара блискучих сережок та кілька перснів на пальцях завершували ансамбль.

[ + – ] Дженніфер Лопес виглядала так, наче вийшла на червону доріжку Фото: Getty Images

На відміну від розкішного аутфіту своєї знаменитої матері, її 14-річна дочка Емма, яку Лопес представила як небінарну персону, мала дедалі скромніший вигляд у коричневій сорочці з довгими рукавами, одягненої поверх білої футболки, блакитних джинсах, кросівках Vans.

Дочка Бена Аффлека від шлюбу з Дженніфер Гарнер Серафіна була так само скромна, як і її зведена сестра. Вона одягла синю сорочку на гудзиках, заправивши її у яскраво-зелені штани з чорним квітковим принтом, взула грубі чорні черевики та слухала музику на своєму iPhone.

Раніше того ж дня Лопес була помічена з Емме, другою падчеркою, 16-річною Вайолет, 16 років, і своєю 51-річною сестрою Ліндою Лопес у Bergdorf Goodman за покупками. На шопінг Дженніфер одягла білу вільну блузу та сірі облягаючі шорти, доповнивши ансамбль сумкою-шоппером Gucci та широкими сонцезахисними окулярами-авіаторами.

Раніше ми писали про те, що Лопес на відпочинку на Капрі показала свою справжню фігуру, не ставши грати з кольором та фоторедактором. Вона також продемонструвала, як ефектно поєднувати речі оверсайз у літніх ансамблях.