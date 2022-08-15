Тайное блюдо леди Ди. Как принцесса Диана готовила украинский борщ

Любимым блюдом бывшей супруги принца Чарльза был свекольный суп с добавлением молока и йогурта.

Как известно, принцесса Диана любила побаловать себя и своих мальчиков — принца Гарри и принца Уильяма — не только изысканными блюдами с королевского стола, но и не самой полезной едой, вроде гамбургеров. Такие маленькие радости казались леди Ди по-ребячески забавными, а потому, как вспоминали позже ее подросшие дети, иногда она тайно выводила их из дворца, чтобы поесть фастфуда.

Однако удивительным для исследователей кухни, которую предпочитают знаменитости, стало то, что любимым блюдом принцессы Дианы был украинский борщ. Причем леди Ди любила его не только есть, но и готовить. Об этом в 1981 году она рассказала дому престарелых в Йоханнесбурге. Его сотрудники обратились к известным людям с просьбой прислать любимые рецепты для новой благотворительной кулинарной книги.

По словам леди Ди, "украинский борщ" она варила на курином бульоне. Добавляла туда свеклу, йогурт, лук, молоко, сметану, соль и перец.

Такой набор ингредиентов абсолютно не соответствовал традиционному рецепту. Но так как сама леди Диана никогда не была в Украине, вероятно, она пробовала борщ в интерпретации британских поваров. И, возможно, речь шла не об украинском борще, а свекольнике, в который действительно добавляют молоко.

Как бы там ни было, принцесса Диана была уверена, что ее любимое блюдо называется "украинский борщ".

В тот год другая известная личность — Маргарет Тэтчер — тоже поделилась своим любимым рецептом. "Железная леди" рассказала, что с ума сходит от апельсинового и орехового пирогов. А вот мама Елизаветы II, королева мать Елизавета Боуз-Лайон, которую сотрудники дома престарелых также попросили поделиться любимым рецептом, не стала выдавать своих кулинарных предпочтений, сославшись на принятые при дворе правила.

Кулинарная книга, для которой собирались рецепты, была предназначена для продажи и помощи заведению.

Фокус ранее писал о том, что яхта, на которой принцесса Диана провела свой последний отпуск незадолго до трагической автокатастрофы, выставят на продажу.

Также Фокус рассказывал о том, как леди Ди относилась к своей главной сопернице Камилле Паркер-Боулз.